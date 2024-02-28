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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Son dakika haberi: VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa etti - Futbol Haberleri

        Son dakika haberi MHK'de istifa geldi!

        TFF, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Tolga Özkalfa'nın istifa ettiğini ve yerine Cem Satman'ın getirildiğini açıkladı. Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor müsabakasındaki hakem kararları, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında demeç savaşları çıkarmış; TFF dün müsabakalardaki VAR kayıtlarını açıklamıştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.02.2024 - 10:16 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:41
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        MHK'de istifa geldi!
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        Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Togla Özkalfa'nın istifa ettiğini, bu göreve Cem Satman'ın getirildiğini duyurdu.

        TFF, daha önce müsabakalarda VAR monitörlerine çağrılma gerektiren pozisyonlardaki VAR konuşma kayıtlarını açıklayacağını duyurmuş, geçen hafta ilk kez bu kayıtlar kamuoyuyla paylaşılmıştı.

        Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor müsabakalarındaki hakem kararları, sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar arasında demeç savaşlarına neden olmuştu.

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        FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDAKİ VAR KAYITLARI

        Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasının 90+6. dakikasında konuk takım oyuncusu Yunus Emre Gedik'in eline çarpan pozisyonla ilgili paylaşılan kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı:

        VAR hakemi Erkan Engin: "Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun eline temasını göstereceğim. Acele etme, kararını teyit edelim. Direkt eline geliyor."

        Hakem Cihan Aydın: Temas anını gördüm.

        VAR: Topun hareketine de bak. Geniş açıdan seyrettireceğim. Hemen arkasında hücum oyuncusu da var.

        Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar. Teması gördüm, eli açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

        VAR: Hayır, direkt eline geliyor.

        Hakem: Tamam. Kararım penaltı ve kart yok.

        GALATASARAY - ANTALYASPOR MAÇINDAKİ VAR KAYITLARI

        Galatasaray-Antalyaspor karşılaşmasının 12. dakikasında Tete ile Van de Streek arasında yaşanan ikili mücadeleye ilişkin hakemler arasındaki diyalog ise şöyle:

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        VAR hakemi Özgür Yankaya: "Potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım.

        Hakem Abdulkadir Bitigen: Topa kırmızılı (Tete) oyuncu vuruyor.

        VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

        Hakem: Tekrardan yakından oynatır mısın? Biraz yavaş. Topa kırmızılı oyuncu vuruyor ve rakip de ona vuruyor. Kararım penaltı."

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        CEM SATMAN KİMDİR?

        1976 yılında Ankara'da doğan Cem Satman Ankara Demirspor altyapısında futbol oynamıştır. Ankara Üniversitesi'nde Beden Eğitimi ve Spor Lisans, yine Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi'nde Eğitim Psikolojisi alanında Yüksek Lisans ve Doktora, İngiltere'de de dil eğitimi, öğrenimi görmüştür.

        14 yıldır Beden Eğitimi Öğretmenliği yapan Dr. Cem Satman, Süper Lig ve FIFA Yardımcı Hakemliği görevleri yapmıştır. Futbol hakemliği, eğitim ve eğitim psikolojisi alanlarında çevirilerini ve yazarlığını yaptığı eserleri ve bilimsel makaleleri olan Dr. Cem Satman, TFF bünyesinde de görev yapan UEFA Fitness Direktörü Werner Helsen'in fitness ekibinde de yer almaktadır. Satman evli ve bir çocuk babasıdır.

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