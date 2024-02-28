Türkiye Futbol Federasyonu, VAR'dan sorumlu MHK Başkan Vekili Togla Özkalfa'nın istifa ettiğini, bu göreve Cem Satman'ın getirildiğini duyurdu.

TFF, daha önce müsabakalarda VAR monitörlerine çağrılma gerektiren pozisyonlardaki VAR konuşma kayıtlarını açıklayacağını duyurmuş, geçen hafta ilk kez bu kayıtlar kamuoyuyla paylaşılmıştı.

Süper Lig'in 27. haftasında oynanan Fenerbahçe - Kasımpaşa ve Galatasaray - Antalyaspor müsabakalarındaki hakem kararları, sarı-lacivertliler ile sarı-kırmızılılar arasında demeç savaşlarına neden olmuştu.

REKLAM FENERBAHÇE - KASIMPAŞA MAÇINDAKİ VAR KAYITLARI Fenerbahçe-Kasımpaşa karşılaşmasının 90+6. dakikasında konuk takım oyuncusu Yunus Emre Gedik'in eline çarpan pozisyonla ilgili paylaşılan kayıtlarda şu ifadeler kullanıldı: VAR hakemi Erkan Engin: "Potansiyel elle oynamadan dolayı penaltı için sahada inceleme öneriyorum. Oyuncunun eline temasını göstereceğim. Acele etme, kararını teyit edelim. Direkt eline geliyor." Hakem Cihan Aydın: Temas anını gördüm. VAR: Topun hareketine de bak. Geniş açıdan seyrettireceğim. Hemen arkasında hücum oyuncusu da var. Hakem: Hücum oyuncusu Çağlar. Teması gördüm, eli açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi? VAR: Hayır, direkt eline geliyor. Hakem: Tamam. Kararım penaltı ve kart yok.