Selahattin Baki'den TFF'ye Icardi tepkisi!
Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Kasımpaşa maçı sonrası yaptığı açıklamada 2 penaltılarının verilmediğini belirtip hakeme tepki gösterdi. Baki, ayrıca Galatasaraylı Icardi'nin 'tedbirsiz' olarak PFDK'ya sevk edilmesini eleştirdi.
Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup ettiği maçın ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, hakemler ve TFF hakkında sert açıklamalarda bulundu.
"2 NET PENALTIMIZ VERİLMEDİ"
Maçta 2 net penaltılarının verilmediğini iddia eden Baki, "Hocamızı ve takımımızı kutluyorum. Bugün 2 net penaltı pozisyonumuz maalesef verilmemiştir. Özellikle Ferdi'nin pozisyonunda hakem penaltıyı verir gibi refleks gösterirken çark etti" dedi.
"FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ"
Baki, "Oosterwolde'nin pozisyonu da net penaltı. Şampiyonluk kovalayan bir refleks gösterilmeseydi, facianın eşiğinden dönüldü. Artık federasyonun aklını başına devşirmesini diliyoruz. Her seferinde Fenerbahçe camiasının sinir uçlarıyla oynamamalarını söylüyoruz" ifadesini kullandı.
"TARİHE GEÇECEK BİR REZİLLİK"
Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili de konuşan Selahattin Baki, "Ezeli rakibimizden bir futbolcunun PFDK'ye sevk edilişi. İlk başta sevk bile olmadı. Daha sonra gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Tarihe geçecek bir rezillikle tedbirsiz olarak verildi. Herkese yaranma zihniyeti olduğunu tahmin ediyorum. TFF'nin PFDK'ye verdiği mesaj olarak görüyorum. Bunu kabul etmiyorum. Daha önce ciddi cezalar olmuştur benzer pozisyonlarda" dedi.
"CİDDİ BİR PSİKOLOJİK VİRAJ DÖNÜLDÜ"
Baki sözlerine şöyle devam etti: Söz konusu ezeli rakibimiz olduğu zaman Büyükekşi federasyonunun beyni ile kalbi çelişiyor. Son dönemeçte umut kırıntısı görmek istiyoruz. Akıllarını başlarına devşirsinler. Bugün ciddi bir psikolojik viraj dönüldü. Takımı tebrik ediyorum.
Selahattin Baki, Galatasaray'ın maç sonu yaptığı açıklamaya da yanıt vererek, "Tebrik ediyorum. Yaptıkları paylaşımla kendilerini ve tarihlerini bir kelimeyle izah etmişler. Biz bile bu kadar güzel izah edemezdik" ifadesini kullandı.