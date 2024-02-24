"TARİHE GEÇECEK BİR REZİLLİK"

Mauro Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesiyle ilgili de konuşan Selahattin Baki, "Ezeli rakibimizden bir futbolcunun PFDK'ye sevk edilişi. İlk başta sevk bile olmadı. Daha sonra gönülsüz bir şekilde sevk yaşandı. Tarihe geçecek bir rezillikle tedbirsiz olarak verildi. Herkese yaranma zihniyeti olduğunu tahmin ediyorum. TFF'nin PFDK'ye verdiği mesaj olarak görüyorum. Bunu kabul etmiyorum. Daha önce ciddi cezalar olmuştur benzer pozisyonlarda" dedi.