Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi'ye MKE Ankaragücü maçı nedeniyle 1 maç ceza verildiğini açıkladı. PFDK'ya 41. maddeden sevk edilen Icardi'nin cezasında 'haksız tahrik' maddesi olan 12. madde uygulandı ve 1 maç ceza verildi.

TFF'den yapılan açıklama şöyle:

"GALATASARAY A.Ş. sporcusu MAURO EMANUEL ICARDI’nin, 18.02.2024 tarihinde oynanan MKE ANKARAGÜCÜ-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasında, rakip takım taraftarlarına yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca ve FDT’nin 12. maddesinin uygulanması suretiyle 1 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 19.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir."

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Yıldız golcü, bu akşam oynanacak Antalyaspor müsabakasında cezasını çekecek ve sahada yer alamayacak. Icardi, pazar günü oynanacak Beşiktaş maçında ise sahada olabilecek.

NE OLMUŞTU?

Süper Lig'in 26. haftasındaki MKE Ankaragücü maçında Icardi'nin elini cinsel uzvuna götürdüğü hareket sosyal medyaya yansımıştı. MKE Ankaragücü bu görüntüler sonrasında TFF'ye başvuru yaparken Galatasaray ise hareketin montaj olduğunu belirtmiş ve hakem raporunda böyle bir hareketin geçmediğini dile getirmişti.

Yaşanan gelişmelerin ardından TFF Hukuk Müşavirliği, Icardi'yi tedbirsiz olarak PFDK'ya 41. maddeden sevk etmişti.