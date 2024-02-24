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        Galatasaray'dan penaltı tepkisi ve TFF'ye istifa çağrısı!

        Galatasaray'dan Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı ile ilgili "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" paylaşımı geldi. Sarı-kırmızılı kulüp daha sonra bir paylaşımda daha bulunarak TFF'yi istifaya davet etti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 21:13 Güncelleme: 24.02.2024 - 23:29
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        G.Saray'dan penaltı tepkisi ve istifa çağrısı!
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        Galatasaray Kulübü, Fenerbahçe'nin Kasımpaşa'yı 2-1 yendiği maçın ardından flaş bir paylaşım yaptı.

        Fenerbahçe'nin maçın son dakikalarında kazandığı penaltı vuruşuna sert tepki gösteren Galatasaray, "Bu pozisyonda el yok, sizin o kirli elleriniz var! Utanmazlar!" ifadelerini kullandı.

        İŞTE O POZİSYON!

        TFF'YE İSTİFA ÇAĞRISI!

        Galatasaray Kulübü daha sonra ise bir paylaşımda daha bulunarak TFF'yi istifaya davet etti.

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        Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

        "Tarihin en kötü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tüm kurullarıyla birlikte derhal istifa etmesini bekliyoruz..."

        Her türlü tehdide BOYUN EĞEN,

        Adaletten yana zerre tavır koymayıp koltuğunu kaybetmemek için kendi kaygılarının esiri olup TOPLUMUN BÖLÜNMESİNE NEDEN OLAN,

        Korkularından dolayı bir takımı şampiyon yapıp MEVKİSİNİ SAĞLAMA ALMAYA ÇALIŞAN,

        Yapılan bütün adaletsizliklere, popülizme ve sosyal medya terörüne karşı SESSİZLİĞE BÜRÜNEN,

        Hiçbir konuda dirayet gösteremeyen, kendi yönetim kurulu üyelerine, hakemlerine dahi sahip çıkamayan, aldığı/alamadığı kararlarla TÜRK FUTBOLUNU SORUNLAR YUMAĞI HALİNE GETİREN,

        TARİHİN EN KÖTÜ TFF BAŞKANI MEHMET BÜYÜKEKŞİ'NİN TÜM KURULLARIYLA BİRLİKTE DERHAL İSTİFA ETMESİNİ BEKLİYORUZ!"

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