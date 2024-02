Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun Icardi kararı ve gündemle ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na açıklamalarda bulundu.

Selahattin Baki şu ifadeleri kullandı:

“Öncelikle yazılı açıklama yaptık ama yazılı açıklamanın üstüne de bir iki satır söylemek farz oldu. İki gün önceki demecimi hatırlarsak; orada zaten bunun gönülsüz, isteksiz ve tedbirsiz bir şekilde PFDK’ya sevk edildiğini ve işin buraya varacağını zaten öngörmüştük. Bunu öngörmemek zaten saflık olurdu. O gün tedbirsiz olarak sevk ederek sufleyi verdiler. Bugün de cezayı bir maç açıklayarak; tiyatronun son perdesini yürürlüğe koydular. Büyükekşi federasyonunun cevaplaması gereken çok basit sorular var. Eğer bazı iddialardaki gibi bu görüntü ve fotoğraf montajsa o zaman niye ceza aldı? O bir maç cezayı da almaması lazım. Görüntüler montaj değilse neden tedbirsiz sevk ve neden bir maç? Yine son derece saçma sapan bir durumla karşı karşıyayız. Bunun böyle olacağı zaten belliydi. Bunun yol haritası birkaç gün önce bizim önümüze kondu. Bugün de son kilometre taşı olarak önümüze sunuldu. Bugün Türk futbolunun MR’ı çekilmiştir. MR sonucu da bellidir. Hastalık belli, teşhis belli, virüs belli, yapılması gerekenler belli…

"OLAYLARI HALININ ALTINA SÜPÜRMEYE ÇALIŞACAKLARDIR"

Her ne kadar yaşanan bu hadise Ankaragücü-Galatasaray maçında da olmuş olsa verilen bu karar şampiyonluk dinamiklerini de etkileyebilecek bir karar. Dolayısıyla tek taraflı ve bir camianın işine yarayan bu karar bir kere daha Türk futbol kamuoyunun gözleri önünde yaşanmıştır, bu kıyım. Bir kere daha eminiz ki Büyükekşi federasyonu her zamanki vurdumduymazlığı ve her zamanki sessizliği ile olayları halının altına süpürmeye çalışacaklardır.

Gerçekten sözün bittiği yerdeyiz. Bir kere daha bir takımın, bir camianın kayrıldığının ispatını yaşıyoruz.

Fenerbahçe kamuoyunu cuma gününe döndürmek istiyorum. Cuma akşamı Almanya’da Gelsenkirchen Derneğimizin balosunda Başkanımızın önemli açıklamaları olmuştu. Bir takımı kayırma üzerine bir sistemin olduğunu ve bunun artık Türk futbolunda maalesef alışılır olduğunu ve bunun karşılığında hiçbir bedel ödenmediğini ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün kuruluşundan bugüne kadar zamanında bize çok farklı bir ruh üstlenmiş olmasından dolayı gerek ve tekrar kenetlenmemiz gerektiğini ve bu sezonunda sonuna kadar çok zorlu geçeceği ile ilgili uyarılarda bulunmuştu. O uyarılarda bugün maalesef Başkanımızı haklı çıkaran sonuçlarla bir kere daha karşımıza çıktı.