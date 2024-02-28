Adana'da ilk olay, 26 Şubat saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

Turhan Özdemir (54), bir süre önce uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı kızı Dilan Özdemir (19) ile ara sokakta karşılaştı.

KIZINI BIÇAKLA YARALADI DHA'da yer alan habere göre baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Özdemir, kızını bıçaklayarak yaraladı.

19 YAŞINDAKİ DİLAN ÖLDÜ Şüpheli kaçarken, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Özdemir kurtarılamadı. Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalandı.

2'Sİ KADIN 5 KİŞİ DARP EDİP BIÇAKLADI Bu olaydan 3 saat sonra Selam Şenci (26), Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında 2'si kadın 5 kişi tarafından darp edilip, bıçaklandı.

DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Şenci ile 5 kişinin otoparkta tartıştıkları, ardından şüphelilerin Şenci'ye tekme ve yumruklarla saldırıp, bıçakladıkları anlar yer aldı.

SELAM DA HAYATINI KAYBETTİ Ayrıca şüphelilerden 1'inin, yerdeki Şenci'nin üzerine çıkıp, zıpladığı görüldü. Şüpheliler kaçarken, Selam Şenci kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

DİLAN İLE SELAM SEVGİLİ ÇIKTI Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemede, Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin bir süredir sevgili olduğu ortaya çıktı.

DİLAN ÖLDÜRÜLÜRKEN MÜDAHALE ETMEDİ İDDİASI Her 2 cinayetin planlı işlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken; Dilan Özdemir'in babası tarafından öldürülmesine şahitlik eden Selam Şenci'nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine arkadaşlarının Şenci'yi otoparka çağırarak öldürdüğü de iddia edildi.