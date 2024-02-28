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        Haberler Gündem 3. Sayfa SON DAKİKA HABERİ: Babası Dilan'ı, arkadaşları Selam'ı öldürmüştü! Sır perdesi aralandı

        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!

        Adana'da, 54 yaşındaki babası Turhan Özdemir tarafından öldürülen, 19 yaşındaki Dilan Özdemir ile bu cinayetten 3 saat sonra uğradığı saldırıda hayatını kaybeden 26 yaşındaki Selam Şenci'nin, sevgili olduğu ortaya çıktı. Her 2 cinayetin planlı işlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken, Şenci'yi öldüren 5 şüpheliyi arama çalışmaları sürüyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:37 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:50
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        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
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        Adana'da ilk olay, 26 Şubat saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde meydana geldi.

        Turhan Özdemir (54), bir süre önce uyuşturucu kullandığı iddiasıyla tartıştığı kızı Dilan Özdemir (19) ile ara sokakta karşılaştı.

        KIZINI BIÇAKLA YARALADI

        DHA'da yer alan habere göre baba-kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile Özdemir, kızını bıçaklayarak yaraladı.

        19 YAŞINDAKİ DİLAN ÖLDÜ

        Şüpheli kaçarken, Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dilan Özdemir kurtarılamadı. Kaçan baba, olay yerine yakın bir sokakta yakalandı.

        2'Sİ KADIN 5 KİŞİ DARP EDİP BIÇAKLADI

        Bu olaydan 3 saat sonra Selam Şenci (26), Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi Çakmak Caddesi'ndeki bir iş yerinin otoparkında 2'si kadın 5 kişi tarafından darp edilip, bıçaklandı.

        DEHŞET ANI KAMERAYA YANSIDI

        Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde; Şenci ile 5 kişinin otoparkta tartıştıkları, ardından şüphelilerin Şenci'ye tekme ve yumruklarla saldırıp, bıçakladıkları anlar yer aldı.

        SELAM DA HAYATINI KAYBETTİ

        Ayrıca şüphelilerden 1'inin, yerdeki Şenci'nin üzerine çıkıp, zıpladığı görüldü. Şüpheliler kaçarken, Selam Şenci kaldırıldığı özel hastanede hayatını kaybetti.

        DİLAN İLE SELAM SEVGİLİ ÇIKTI

        Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. İncelemede, Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin bir süredir sevgili olduğu ortaya çıktı.

        DİLAN ÖLDÜRÜLÜRKEN MÜDAHALE ETMEDİ İDDİASI

        Her 2 cinayetin planlı işlenmiş olabileceği ihtimali değerlendirilirken; Dilan Özdemir'in babası tarafından öldürülmesine şahitlik eden Selam Şenci'nin olaya müdahale etmediği, bunun üzerine arkadaşlarının Şenci'yi otoparka çağırarak öldürdüğü de iddia edildi.

        CENAZELERİ TOPRAĞA VERİLDİ

        Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsileri tamamlanan Dilan Özdemir ile Selam Şenci'nin cenazeleri, yakınları tarafından alınarak toprağa verildi.

        "EVDEN KAÇTI, GERİ GETİRDİM"

        Emniyetteki sorgusu tamamlanan Turhan Özdemir, cinayeti bir anlık öfkeyle işlediğini öne sürüp, "Kızım kötü yola düşmüştü. Uyuşturucu kullanıyordu. Onu kurtarmak için çok çaba sarf ettim. Çok defa evden kaçtı, geri getirdim. Başaramadım" dediği belirtildi.

        SELAM'IN KATİL ZANLILARI ARANIYOR

        İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Özdemir, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan Selam Şenci'yi öldüren şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

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