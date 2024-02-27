Dilan 19 yaşındaydı... Babası öldürdü!
Adana'da, 54 yaşındaki Turhan Ö., uyuşturucu kullandığı iddiasıyla sokakta tartıştığı 19 yaşındaki kızı Dilan Ö.'yü, vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayıp, ağır yaraladı. Genç kız kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Turhan Ö., yakalanıp gözaltına alındı
Adana'da kan donduran olay, dün saat 13.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi’nde meydana geldi.
KIZIYLA SOKAKTA KARŞILAŞTI
DHA'da yer alan habere göre Turhan Ö. (54), uyuşturucu kullandığı iddiasıyla bir süre önce tartıştığı kızı Dilan Ö. (19) ile ara sokakta karşılaştı.
ÜÇ YERİNDEN BIÇAKLA YARALADI
Baba- kız arasında yine aynı nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşünce Turhan Ö., kızı Dilan’ı karın, göğüs ve kolundan bıçakladı.
BABA OLAYIN ARDINDAN KAÇTI
Dilan Ö. kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise koşarak uzaklaştı. Çevredekiler, Dilan Ö.’nün yaralarına tampon yapıp, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.
AMELİYATA ALINDI AMA KURTARILAMADI
Gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı Dilan Ö.'yü ambulansla Yüreğir Devlet Hastanesi’ne götürdü. Ameliyata alınan genç kız, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
KATİL ZANLISI BABA YAKALANDI
Mahallede çalışma yapan polis, Turhan Ö.’yü yakın bir sokakta yakaladı. Cinayet Büro Amirliği’ne götürülen Turhan Ö.'nün sorgusunun sürdüğü bildirildi.