Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden cezalandırma cinayeti! Adana'da, otoparkta 2'si kadın 5 şüpheli tarafından darp edilen ve bıçaklanan 26 yaşındaki Selam Şenci, yaşamını yitirdi. 5 şüphelinin, dün babası tarafından Yüreğir ilçesinde öldürülen 19 yaşındaki Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp edip ve bıçakladıkları ileri sürüldü

Anadolu Ajansı Giriş: 27.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:48 facebook

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