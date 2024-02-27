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        Haberler Gündem 3. Sayfa Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişi... Darp etti, bıçakladı, öldürdü!

        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden cezalandırma cinayeti!

        Adana'da, otoparkta 2'si kadın 5 şüpheli tarafından darp edilen ve bıçaklanan 26 yaşındaki Selam Şenci, yaşamını yitirdi. 5 şüphelinin, dün babası tarafından Yüreğir ilçesinde öldürülen 19 yaşındaki Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp edip ve bıçakladıkları ileri sürüldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 10:48 Güncelleme: 27.02.2024 - 10:48
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        Babası Dilan'ı katletmişti! 2'si kadın 5 kişiden kanlı ceza!
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        Adana'nın Merkez Seyhan ilçesi Kuruköprü Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında Selam Şenci (26), kimlikleri henüz tespit edilemeyen kişilerle tartışmaya başladı.

        2'Sİ KADIN 5 KİŞİ DARP ETTİ, BIÇAKLADI

        AA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Şenci, 2'si kadın 5 kişi tarafından darp edildi. Kadınlardan biri, Şenci'yi vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Daha sonra 5 zanlı olay yerinden kaçtı.

        HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

        Ağır yaralanan Şenci ise kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirdi. Cenaze, otopsi işlemleri için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri kavgaya karıştığı tespit edilen iki kişiyi gözaltına aldı.

        OLAY ANI KAMERAYA YANSIDI

        2'si kadın 5 kişinin Selam Şenci'nin yanına gelmesi, bir süre konuştuktan sonra gruptakilerce Şenci'nin darp edilip bıçaklanması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        ZANLILAR, ÖLDÜRÜLEN DİLAN'IN ARKADAŞI ÇIKTI

        Öte yandan 5 şüphelinin, dün babası tarafından merkez Yüreğir ilçesi Anadolu Mahallesi'nde öldürülen Dilan Özdemir'in arkadaşı oldukları, Şenci'yi olaya müdahale etmediği ve kavgayı ayırmadığı gerekçesiyle darp ettikleri ve bıçakladıkları ileri sürüldü.

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