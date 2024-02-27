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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Türkiye Futbol Federasyonu, 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı! - Son dakika spor haberleri - Futbol Haberleri

        TFF, 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!

        Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. hafta VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı! İşte VAR kayıtları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 20:15 Güncelleme: 27.02.2024 - 20:35
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        Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.

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        Gaziantep FK - Başakşehir maçındaki gol öncesi faul pozisyonu:

        VAR hakemi: Ali, sana gol öncesi APP'de faul olduğu için inceleme öneriyorum

        VAR Hakemi: Önce topuğuna olan basma hareketi ayağının ucuyla, ekranda onu göreceksin

        Hakem: Tamam touğa teması gördüm. Ayakkabısı da hatta çıkıyor, şekil değiştiriyor ayakkabı. Golü iptal ediyorum bence bu dikkatsiz hareket o yüzden sarı kart göstermiyorum

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        Karagümrük - Alanyaspor maçındaki kırmızı kart uyarısı:

        VAR hakemi: Potensiyal kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum

        VAR Hakemi: Oyuncunun aşil tendonuna doğru geliyor. Farklı açılar da göstereceğim

        Hakem: Oyuncu, arkadan tendon bölgesine ayağını tabanıyla basıyor. Sarı kart iptal, kırmızı kartla oyuna başlayacağız

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        Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu:

        VAR hakemi Erkan Engin: Potansiyel elle oynamadan dolayı sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.

        Hakem Cihan Aydın: Geliyorum abi

        Erkan Engin: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini. Acele etme. Kararını teyit edelim

        Cihan Aydın: Ekrana geldim. Temas anını gördüm. Gördüm teması, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?

        Erkan Engin: Direkt eline geliyor

        Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok

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        Galatasaray - Antalyaspor maçındaki ilk penaltı:

        VAR hakemi Özgür Yankaya: "Potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım.

        Hakem Abdulkadir Bitigen: Topa kırmızılı (Tete) oyuncu vuruyor.

        VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.

        Hakem: Tekrardan yakından oynatır mısın? Biraz yavaş. Topa kırmızılı oyuncu vuruyor ve rakip de ona vuruyor. Kararım penaltı."

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