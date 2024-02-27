TFF, 27. haftanın VAR kayıtlarını açıkladı!
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 27. hafta VAR kayıtlarını kamuoyuyla paylaştı! İşte VAR kayıtları...
Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig'in 27. haftasındaki VAR kayıtlarını açıkladı.
Gaziantep FK - Başakşehir maçındaki gol öncesi faul pozisyonu:
VAR hakemi: Ali, sana gol öncesi APP'de faul olduğu için inceleme öneriyorum
VAR Hakemi: Önce topuğuna olan basma hareketi ayağının ucuyla, ekranda onu göreceksin
Hakem: Tamam touğa teması gördüm. Ayakkabısı da hatta çıkıyor, şekil değiştiriyor ayakkabı. Golü iptal ediyorum bence bu dikkatsiz hareket o yüzden sarı kart göstermiyorum
Karagümrük - Alanyaspor maçındaki kırmızı kart uyarısı:
VAR hakemi: Potensiyal kırmızı kart için sana sahada inceleme öneriyorum
VAR Hakemi: Oyuncunun aşil tendonuna doğru geliyor. Farklı açılar da göstereceğim
Hakem: Oyuncu, arkadan tendon bölgesine ayağını tabanıyla basıyor. Sarı kart iptal, kırmızı kartla oyuna başlayacağız
Fenerbahçe - Kasımpaşa maçındaki penaltı pozisyonu:
VAR hakemi Erkan Engin: Potansiyel elle oynamadan dolayı sahada inceleme öneriyorum. Potansiyel elle oynamadan penaltı.
Hakem Cihan Aydın: Geliyorum abi
Erkan Engin: Önce oyuncunun eline temasını göstereceğim. Sonra açıklığını ve topun sekmesini. Acele etme. Kararını teyit edelim
Cihan Aydın: Ekrana geldim. Temas anını gördüm. Gördüm teması, kolu açık. Oyuncunun kafasına çarpmıyor değil mi?
Erkan Engin: Direkt eline geliyor
Cihan Aydın: Kararım penaltı, kart yok
Galatasaray - Antalyaspor maçındaki ilk penaltı:
VAR hakemi Özgür Yankaya: "Potansiyel penaltı için inceleme davet ediyorum. Önce temas noktasını gösteriyorum. Sonra yavaş hızda oynatıyorum. Şimdi normal hızda oynatacağım.
Hakem Abdulkadir Bitigen: Topa kırmızılı (Tete) oyuncu vuruyor.
VAR: Aynen, ilk topa kırmızılı oyuncu vuruyor.
Hakem: Tekrardan yakından oynatır mısın? Biraz yavaş. Topa kırmızılı oyuncu vuruyor ve rakip de ona vuruyor. Kararım penaltı."