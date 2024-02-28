Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Bursa'da yılda 1 gün gerçekleştirilen gelenek

        Bursa'da yılda 1 gün gerçekleştirilen gelenek

        Bursa'da, Osmanlı'dan bu yana yılda bir kez gerçekleştirilen, 'Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye' geleneği İnegöl ilçesi Dipsizgöl Mahallesi'nde sürdürülüyor. Kadınlar yılda 1 gün, gün boyunca dışarıda ve kahvede oturup oyun oynayıp sohbet ederken, erkekler ise evden çıkmayıp temizlik yapıyor

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:27 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:27
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Bursa'nın İnegöl ilçesine bağlı 800 nüfuslu kırsal Dipsizgöl Mahallesi’nde yılda 1 gün tekrarlanan geleneğe göre, kadınlar gün boyunca dışarıda ve kahvehanede oturup, oyun oynayıp sohbet ederken, eşleri ev işi ve temizlik yapıp, evlerinin önünü de süpürüyor.

        2

        Erkeklerin yılda 1 gün dahi olsa empati yaparak, kadınların gün içerisindeki iş yüklerini anlamasının amaçlandığı gelenek, mahalle sakinlerinden Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi 11’inci sınıf öğrencisi Sıla Yavuz tarafından hazırlanan, 'Kıraathane: Dipsizgöl’de Yılda Bir Gün Rol Mekan Değişimi' projesi ile TÜBİTAK'a da sunuldu.

        3

        Kabul edilen proje kapsamında, Dipsizgöl Mahallesi’ndeki gelenek yaşatılarak kadınlar kahvede, erkekler de evde vakit geçirdi.

        4

        "GELENEĞİ ANNEANNEMDEN ÖĞRENDİM"

        Mahalle sakinlerinden Nezaket Bayrak, "Bir gün dışarıdayız, erkekler evde. Güzel oluyor. Sohbet edip okey oynuyoruz" diyerek gelenekten duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        5

        Anneannesinin Dipsizgöl Mahallesi’nde yaşadığını ve anneannesi sayesinde geleneği öğrenerek proje olarak TÜBİTAK’a sunduğunu söyleyen Sıla Yavuz, "Öncelikle danışman öğretmenimin yardımıyla bu projeye katılmayı arzu ettim. Devamında da anneannem dolayısıyla, bu köyde böyle bir etkinlik olduğunu biliyordum. Edindiğim bilgilerle bu projenin kadınları ne kadar mutlu ettiğini ve köye aidiyet duygularının arttığını, aynı zamanda karı-koca ilişkilerinde eşitlik sağladıklarında, avantaj sağladıklarını gözlemledik.

        6

        Köyün malzemelerinin tanıtılması ve agro-turizmle birlikte popülerleşmesini sağlamakla önem arz ettiğini düşünüyoruz. Proje 4 yıldır yapılıyor ancak daha öncesinde süregelen bir şey. 2 yıldır bu geleneğe emniyet ve jandarma mensupları da katılıyor. Narkotik polisleri ile jandarma ekipleri de bugünlerde mahallemize gelerek seminer veriyor ve mahalle sakinlerinin bilinçlenmesini sağlıyor" dedi.

        7

        "KÖY TURİZMİNİN CANLANDIRILMASI İÇİN ÖNEMLİ BİR PROJE"

        Yavuz’un felsefe gurubu öğretmeni Pınar Yıldız ise TÜBİTAK tarafından kabul edilen proje ile ilgili bilgi vererek şunları söyledi:

        "2204 projesi bu. İnegöl Halil İnalcık Sosyal Bilimler Lisesi olarak biz de TÜBİTAK projelerimizi gerçekleştiriyoruz. Sıla’nın anneannesinin bu köyde olması sebebiyle haberdar olduk. Hem toplumsal cinsiyet eşitliği hem de köy turizminin canlandırılması açısından önemli bir proje.

        8

        Yılda 1 gün rol mekan değişimi oluyor, böylelikle empati sağlanıyor. Bu köydeki hareketliliği sağlamak hem de kadını istihdamın için de kendi öz yeterliliği ile var edebilmek açısından, İnegöl için böyle bir etkinliğin olması son derece kıymetli. TÜBİTAK tarafından da kıymet verilen bir proje olarak görüldü. Şimdi panelde İnegöl’ü bu proje ile temsil edeceğiz."

        #Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye
        #Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye geleneği
        #Bursa
        #İnegöl

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı