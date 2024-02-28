Alain Delon'un evinde 72 silah ele geçirildi
Dünyaca ünlü oyuncu Alain Delon'un, Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy-Montcorbon'daki evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirildi
Fransız polisi, ünlü oyuncu Alain Delon'un evinde 72 silah ve 3 binden fazla mermi ele geçirdi. Paris'in yaklaşık 135 kilometre güneyindeki Douchy - Montcorbon'daki evinde bir de atış poligonu bulundu.
BBC'nin haberine göre; savcılar, Alain Delon'un silah ruhsatının olmadığını açıkladı.
88 yaşındaki Alain Delon, Fransız sinemasının altın çağının yıldızıydı ve aralarında 'Samuray' ile 'Borsalino'nun da yer aldığı birçok filmde sert karakterleri canlandırdı.
Yapılan arama, mahkeme tarafından gönderilen bir yetkilinin Alain Delon'un evinde bir silah fark etmesi ve hakimi uyarması üzerine gerçekleşti.
Alain Delon’un sağlığı, 2019'da felç geçirmesinin ardından son yıllarda kötü durumdaydı. Fransız medyasına göre, açıklanmayan başka bir ciddi rahatsızlığı daha söz konusu... Ailesindeki anlaşmazlıklar da Fransa'da son dönemde manşetlerde yer alıyor.
Alain Delon'un üç çocuğu birbirlerine karşı, bir dizi hakaret, suçlama ve gizli kaydın basına yansıdığı bir yasal mücadele içerisinde.
Son yasal süreç, Alain Delon'un tıbbi tedavisiyle ilgiliydi ve geçen ay mahkeme onaylı bir doktor onu muayene etti, ancak vardığı sonuçlara çocukları karşı çıktı.
Alain Delon, 2019 Cannes Film Festivali'nde 'Fahri Altın Palmiye'ye layık görülmüştü.