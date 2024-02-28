Ankaragücü - Fenerbahçe yazar yorumları
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde son şampiyon Fenerbahçe, Ankaragücü'ne deplasmanda 3-0 mağlup olarak elendi. Spor yazarları, Fenerbahçe'nin performansını değerlendirdi
"BU SON UYARIDIR!"
İbrahim Yıldız: Kupadan vazgeçilmesinin nedeni, lig ve Avrupa maçları olabilir mi diye düşünmek herhalde çok aptalca olur. Teknik direktör İsmail Kartal, bu oyunla başarılı olamayacağını anlamıştır sanırız. Yanındaki yardımcıları biran önce Kartal’ı uyarsınlar ki, uykudan uyansın! Sahaya doğru dürüst bir takım çıkarsın. Bir takım ancak bu kadar kötü olabilir. Oyuncular mental ve fiziksel olarak sahada yoklar. İşler iyi gitmiyor demekten yorulduk. Takım kurgusu ve oyun anlayışı değişmek zorunda. Kaybedilen Ankaragücü maçı İsmail Kartal’a son uyarıdır. (Habertürk)
"GEL BENİ YE' DEDİ İSMAİL KARTAL"
Gürcan Bilgiç: Rize ve Kasımpaşa önde bastılar, Fenerbahçe'yi kilitlediler, çift forvete dönerek oyunu çözdü İsmail Kartal. Benzeri beklenen maça, benzer takım örgüsüyle çıkmak, "gel beni ye" demek aslında. Sonuç; Fenerbahçe dört kupa hedefinden "üçe" geriledi. 10 sezon önce Bodrumspor'a elenen Ersun Yanal "Lig'de kafamız rahat olacak" demişti. Böyle bir hayal kırıklığının belki de Fenerbahçe adına "hayırlı" bir sonucu olur. (Fotomaç)
"İLK DEFA RUHSUZ, HUZURSUZ, DAĞINIK"
Engin Verel: Fenerbahçe'nin ilk defa bu sezon bir maça bu kadar ruhsuz, huzursuz ve dağınık başlangıç yaptığını gördüm. Kuşkusuz bunu geniş rotasyona yorumlayanlar da olacaktır. Ancak bana göre takımın düşmesinin nedenleri saha içinden çok saha dışındaki tartışmalardan kaynaklanıyor. Sürekli bir mağduriyet duygusu, oyuncuların mücadele azmini de kırıyor. Oyuncuların maçların saha içinde kazanıldığına olan inancı sarsılıyor. Haliyle ciddi psikolojik kırılmalar yaşanabiliyor. Kameranın yakın çekimlerinde Fenerbahçeli oyuncuların yüzünde bu huzursuzluğu ve mutsuzluğu görebiliyorsunuz. (Akşam)
''MAHKUM BİR FENERBAHÇE''
Ercan Güven: Evet… Sahaya çıkan Fenerbahçe bile bambaşkaydı Ankara’da! Acizdi… Ankaragücü ise ligdeki kritik yerine karşın tam kadro çıktı kupa maçına. Kazanmak isteyen belliydi. Reçeteli “antifener” taktiği ile önde basarak başladı ev sahibi. Yazı-tura atmaktan farksız Cengiz ile başlamak, Zajc’lı Krunic’li orta sahadan hiç destek alamamak, soğuk Osayi, donuk Bonucci, ters taraftaki Mert ile önde çoğalamayan, top yapamayan mahkum bir Fenerbahçe vardı sahada. Zaten tuhaf bir özelliği var Fenerbahçe’nin. “Şahane” oynayamazsa, rakibi “şahane” oynatıyor! Futbol seyretmek isteyen Ankaragücü’nü izledi. En başta da İsmail Kartal! (Milliyet)
"ÇIT KIRILDIM FENERBAHÇE"
İlker Yağcıoğlu: Fenerbahçeli oyuncular, Ankaragücü'nü resmen diriltti. Rakip canla başla mücadele ederken Fenerbahçeli oyuncular da çıt kırıldım, sahaya bahane bularak birbirlerini saha içinde suçlayarak, darmadağın bir oyunla hak ederek kupaya veda ettiler. Fenerbahçe'de devre arasında transferde yanlış hamleler yapıldığı dün gece ortaya çıktı. (Takvim)
"FENERBAHÇE S.O.S VERİYOR"
Ömer Üründül: İsmail Kartal'ın yapmak istediklerini anlamak mümkün değil. Ne düşünüyor, ne planlıyor futbol mantığıyla bağdaşmıyor. Bir defa bir takımın son haftalardaki ideal dörtlü defans bloğunun hepsinin birden değişmesi, eşyanın tabiatına aykırı bir durum. Üstelik de ters ayaklı Osayi, hiç başarılı olamayacağı sol bekte... F.Bahçe hem Konferans Ligi hem de Süper Lig için çok ciddi bir S.O.S veriyor. Yıldız oyunculardan Tadic, Dzeko, Szymanski, Krunic ve Cengiz üst düzey fiziki düşüş yaşıyorlar. Fred sakatlıktan döndüğü zaman o da aynı sorunu yaşayacak. (Sabah)
"FENERBAHÇE BUNU DÜZELTMELİ"
Oktay Derelioğlu: İkinci yarıda Fenerbahçe bastırdı ancak cılız ataklar gerçekleştirdi. 2-0'lık skorun üstüne yatan Ankaragücü, ilk yarıdaki performansıyla turu geçmeyi başardı. İsmail Kartal'ın oyuna müdahaleleri işe yaramadı. Sarı- Lacivertli takımın bu karşılaşmayı bir an evvel unutup ligdeki Hatayspor maçına hemen konsantre olması gerekiyor. Fenerbahçe son haftalarda çok formsuz. Bunun düzeltilmesi gerekiyor. (Takvim)
Fenerbahçe, 17 maç sonra kaybetti
MKE Ankaragücü'ne kaybeden Fenerbahçe, 17 resmi maç sonra yenildi. Son mağlubiyetini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 30 Kasım'daki Nordsjaelland karşısında 6-1'lik skorla yaşayan sarı-lacivertliler, daha sonraki 17 resmi maçını da kaybetmemişti.
Bu maçtan sonra Süper Lig'de 14, Türkiye Kupası'nda 2, Avrupa'da ise 1 maça çıkan Fenerbahçe, bu karşılaşmalarda 14 galibiyet, 3 beraberlik almıştı. Fenerbahçe'nin bu serisine 3 ay sonra MKE Ankaragücü son verdi.
2024'ün ilk yenilgisi
Fenerbahçe, 2024 yılında ilk kez maç kaybetti. İstanbul ekibi, yeni yılda çıktığı 12 resmi maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik almıştı. Sarı-lacivertlilere, bu yılın ilk yenilgisini renktaşı yaşatmış oldu.
Sarı-lacivertliler, ayrıca 12 resmi maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Fenerbahçe, son olarak Galatasaray'la 24 Aralık'ta oynadığı lig maçında sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmış ve rakip fileleri havalandıramamıştı.
Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfür
Fenerbahçe tribünündeki taraftarlar, eski futbolcuları ve teknik direktörleri Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahüratta bulundu. Maçın son bölümünde Belözoğlu'na tepki gösteren Fenerbahçe tribünlerine MKE Ankaragücü tribünleri de büyük tepki verdi.
Emre Belözoğlu da kendine küfür eden Fenerbahçe tribünlerine uzun bir süre bakıp kafa sallayarak tepkisini gösterdi. Belözoğlu maçtan sonra direkt soyunma odasına gitti.
İsmail Kartal'la kupada başarı sağlanamadı
Fenerbahçe, İsmail Kartal'la Türkiye Kupası'nda 3. kez elendi. Fenerbahçe'nin başında 2014-2015 sezonunda yarı finalde Bursaspor'a, 2021-2022'de ise son 16 turunda Kayserispor'a elenen Kartal, bu sezon da kupaya MKE Ankaragücü karşısında çeyrek finalde veda etti.
Emre Belözoğlu finalin rövanşını çeyrek finalde aldı
MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, geçen yıl Başakşehir'in başındayken finalde yenildiği Fenerbahçe'yi, bu sezon çeyrek finalde kupanın dışına itti.