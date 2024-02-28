Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü! - Son dakika Van haberleri

        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!

        İzmir'de, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle bariyere çarpan 22 yaşındaki sürücü Ümit Şahin olay yerinde, yanındaki 26 yaşındaki ağabeyi Davut Şahin ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Davut Şahin'in 1 Mart'ta nişanının olduğu, kardeşinin de bu nedenle Van'dan geldiği öğrenildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 13:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İzmir'de kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Torbalı ilçesinde, Torbalı Otoyol gişeleri yakınındaki kavşakta meydana geldi.

        OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI

        DHA'da yer alan habere göre Ümit Şahin'in (22), kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.

        KÜÇÜK KARDEŞ OLAY YERİNDE ÖLDÜ

        Ümit Şahin (solda) ve ağabeyi Davut Şahin (sağda).
        Ümit Şahin (solda) ve ağabeyi Davut Şahin (sağda).

        Sürücü Ümit Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi Davut Şahin (26) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        AĞABEYİ HASTANEDE CAN VERDİ

        Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Davut Şahin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

        YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU

        İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Haberi alan yakınları gözyaşı döktü.

        NİŞAN İÇİN TAKIM ELBİSESİNİ ALMIŞ

        İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi.

        KARDEŞİ NİŞAN İÇİN VAN'DAN GELMİŞ

        Kardeşlerin cenazelerinin memleketleri Van'da toprağa verileceği; Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için Van'dan geldiği öğrenildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #van
        #Son dakika haberler

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        AVM'de korkuluktan düştü! Güvenlik filesi vardı! O anlar kamerada!
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        Musk'tan yeni otomobili için iddialı hedef
        İstanbul'da lisede cinayet!
        İstanbul'da lisede cinayet!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Dilan'ı babası, Selam'ı arkadaşları öldürdü! Sır perdesi aralandı!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        Can Uzun'un tercihi ay-yıldız!
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        ABD'nin Teksas eyaletinde 'acil durum' ilan edildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Otomotivde ithalat 'ucuz' arttı
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Erkekler evlere, kadınlar kahvehaneye!
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı