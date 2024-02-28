Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü! İzmir'de, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle bariyere çarpan 22 yaşındaki sürücü Ümit Şahin olay yerinde, yanındaki 26 yaşındaki ağabeyi Davut Şahin ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Davut Şahin'in 1 Mart'ta nişanının olduğu, kardeşinin de bu nedenle Van'dan geldiği öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 13:35 Güncelleme: 28.02.2024 - 13:35 facebook

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