Ağabeyinin nişanı için geldi! İki kardeş öldü!
İzmir'de, direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobiliyle bariyere çarpan 22 yaşındaki sürücü Ümit Şahin olay yerinde, yanındaki 26 yaşındaki ağabeyi Davut Şahin ise yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Davut Şahin'in 1 Mart'ta nişanının olduğu, kardeşinin de bu nedenle Van'dan geldiği öğrenildi
İzmir'de kaza, dün saat 17.00 sıralarında, Torbalı ilçesinde, Torbalı Otoyol gişeleri yakınındaki kavşakta meydana geldi.
OTOMOBİL BARİYERLERE ÇARPTI
DHA'da yer alan habere göre Ümit Şahin'in (22), kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkıp bariyerlere çarptı.
KÜÇÜK KARDEŞ OLAY YERİNDE ÖLDÜÜmit Şahin (solda) ve ağabeyi Davut Şahin (sağda).
Sürücü Ümit Şahin, olay yerinde hayatını kaybederken, yanındaki ağabeyi Davut Şahin (26) ise yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AĞABEYİ HASTANEDE CAN VERDİ
Sağlık görevlilerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Davut Şahin de doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
YAKINLARI GÖZYAŞINA BOĞULDU
İki kardeşin cansız bedenleri, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi. Haberi alan yakınları gözyaşı döktü.
NİŞAN İÇİN TAKIM ELBİSESİNİ ALMIŞ
İnşaat işçisi oldukları öğrenilen kardeşlerden Davut Şahin'in 1 Mart'taki nişanı için hazırlık yaptığı ve kıyafetlerini aldığı öğrenildi.
KARDEŞİ NİŞAN İÇİN VAN'DAN GELMİŞ
Kardeşlerin cenazelerinin memleketleri Van'da toprağa verileceği; Ümit Şahin'in ise ağabeyinin nişanı için Van'dan geldiği öğrenildi.