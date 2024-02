Can Uzun'un Milli Takım tercihi Türkiye oldu! - Futbol Haberleri

Can Uzun'un Milli Takım tercihi Türkiye oldu! Bundesliga 2 ekiplerinden Nürnberg'te forma giyen ve Almanya Futbol Federasyonu'nun da yakından ilgilendiği Can Uzun'un milli takım tercihi Türkiye'den yana oldu! TFF'nin Milli Takımlardan sorumlu yönetim kurulu üyesi Hamit Altıntop geçen günlerde Can Uzun ve ailesiyle bir araya geldi

