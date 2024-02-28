Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye

24 Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna Savaşı'yla NATO'ya üye olma talebinde bulunan İsveç'in, yaklaşık iki yıl süren yoğun müzakerelerin ardından Macaristan'ın da onayıyla ittifaka katılması önünde bir engel kalmadı. Böylece yaklaşık iki yıllık süreçte ittifaka iki yeni üye katıldı.

Macaristan'ın İsveç'in NATO'ya üyeliğini onaylamasıyla ittifakın üye sayısı 32'ye çıkacak. Nisan 2023'te üyeliği onaylanan Finlandiya, ittifaka katılan 31. ülke olmuştu. İki İskandinav ülkesi İsveç ve Finlandiya uzun süredir askeri tarafsızlığını koruyordu, ancak bu durum Şubat 2022'de Rusya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa kıtasındaki en büyük savaşı çıkararak, Ukrayna’yı işgal ettiğinde değişti. REKLAM NATO, 1949'da 12 ülke tarafından kuruldu. İttifak, 1991'de Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından Doğu Avrupa'yı da kapsayacak şekilde genişledi. Finlandiya ve İsveç, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından Mayıs 2022'de ittifaka katılma başvurusunda bulundu. Müzakereler sonucunda Finlandiya, Nisan 2023'te NATO'ya resmen katıldı, ancak İsveç'in müzakere süreci Finlandiya'ya kıyasla bir hayli uzadı.

İSVEÇ'İN ÜYELİK SÜRECİNDE NELER YAŞANDI? Foto: AP İsveç'in NATO'ya üye olma isteğini dile getirdiği günlerde Türkiye, güvenlik gerekçeleri karşılanmadığı sürece buna onay vermeyeceğini açıklamıştı. Uzun süren görüşmelerin ardından Kasım 2023'te TBMM, İsveç'in NATO üyeliğini gündemine almış, 23 Ocak 2024'te Türkiye, İsveç'in NATO üyeliğine resmen onay vermişti. 346 oy kullanılırken, AK Parti, CHP, MHP, Gelecek ve DEVA 'evet' oyu verdi. İYİ Parti, DEM, TİP, Saadet ve Yeniden Refah 'hayır' oyu verdi. 287 'evet' oyu verilirken, 55 'ret' oyu kullanıldı. Böylelikle 1 yılı aşkın süredir devam eden adaylık durumu TBMM adına sona erdi.