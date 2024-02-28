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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni! - Son dakika Konya haberleri

        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

        Konya'nın Ereğli ilçesinde,  67 yaşındaki kayınpederi Cuma Han'ı, satırla öldüren 28 yaşındaki Nazım Meşe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olay sırasında evde olan B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı. Kan donduran cinayetin, içki içerken yaşanan tartışma sonucu işlendiği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 10:49 Güncelleme: 28.02.2024 - 10:52
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        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
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        Konya'da tüyler ürperten olay, Ereğli ilçesindeki Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak’ta, tek katlı müstakil bir evde yaşandı.

        EVDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU

        DHA'da yer alan habere göre eşinden ayrı, yalnız yaşayan Cuma Han (67), pazartesi günü sabah saatlerinde evinde kanlar içinde öldürülmüş halde bulundu.

        SUÇ ALETİ SATIR BULUNDU

        Polis, yaptığı incelemede olay yerinde suç aleti satırı buldu, Han'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cuma Han’ın, yapılan ilk otopsisinde boynuna iki, birer de sırtına ve göğsüne aldığı satır darbeleri sonucu öldüğü saptandı.

        KATİLİ İHBARDA BULUNMUŞ

        Olayla ilgili soruşturma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım Meşe’nin (28) Niğde’de oturduğu, eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olduğunu belirledi.

        AKŞAM BİRLİKTE İÇKİ İÇMİŞLER

        Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis, Meşe’nin ziyarete geldiği kayınpederi Cuma Han ile olay günü akşam birlikte içki içtiklerini tespit etti. Meşe'nin pazar günü saat 23.00 sıralarında ise kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta yarı çıplak halde bağırarak çevreyi rahatsız ettiği, ihbar üzerine de polis merkezine götürüldüğü saptandı.

        SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ

        Sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest kalan Meşe’nin, eve geldikten sonra da kayınpederini ölü olarak bulduğunu ihbar ettiği tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Meşe'yi gözaltına alarak sorguladı. Önce suçlamaları reddeden Meşe, ardından kayınpederiyle içki içerken tartıştıklarını, kavga ettiklerini ve satırla saldırdığını itiraf etti.

        DETAYLI OTOPSİSİ YAPILACAK

        Olay sırasında evde olduğu belirlenen B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. da gözaltına alındı.Polis, Meşe'nin kayınpederi Han'ı, yarı çıplak halde sokağa çıkıp çevreyi rahatsız etmeden önce öldürdüğü üzerinde dururken, sarhoş olduğu için muhafaza altına alınmak üzere polis merkezine götürüldüğünde ise cinayetle ilgili herhangi bir ihbar, itiraf veya bir bulguya rastlanılmadığı için sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest bırakıldığı öğrenildi. Han'ın ölüm saatinin de yapılacak detaylı otopsi sonucu ortaya çıkacağı belirtildi.

        KATİL ZANLISI DAMAT TUTUKLANDI

        Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden damat Meşe, tutuklandı. B.E. adlı kadın ve akrabası M.A. ise savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest kaldı.

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