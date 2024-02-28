Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!

Konya'da tüyler ürperten olay, Ereğli ilçesindeki Mehmet Akif Mahallesi Murat Bildik Sokak’ta, tek katlı müstakil bir evde yaşandı.

EVDE KANLAR İÇİNDE BULUNDU DHA'da yer alan habere göre eşinden ayrı, yalnız yaşayan Cuma Han (67), pazartesi günü sabah saatlerinde evinde kanlar içinde öldürülmüş halde bulundu.

SUÇ ALETİ SATIR BULUNDU Polis, yaptığı incelemede olay yerinde suç aleti satırı buldu, Han'ın cenazesi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Cuma Han’ın, yapılan ilk otopsisinde boynuna iki, birer de sırtına ve göğsüne aldığı satır darbeleri sonucu öldüğü saptandı.

KATİLİ İHBARDA BULUNMUŞ Olayla ilgili soruşturma başlatan Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cuma Han'ı evde kanlar içinde bulduğu ihbarını yapan damadı Nazım Meşe’nin (28) Niğde’de oturduğu, eşinden ayrı ve boşanma aşamasında olduğunu belirledi.

AKŞAM BİRLİKTE İÇKİ İÇMİŞLER Soruşturmayı bu yöne kaydıran polis, Meşe’nin ziyarete geldiği kayınpederi Cuma Han ile olay günü akşam birlikte içki içtiklerini tespit etti. Meşe'nin pazar günü saat 23.00 sıralarında ise kayınpederinin evinin bulunduğu sokakta yarı çıplak halde bağırarak çevreyi rahatsız ettiği, ihbar üzerine de polis merkezine götürüldüğü saptandı.

SORGUDA SUÇUNU İTİRAF ETTİ Sabah saatlerinde kendine geldikten sonra serbest kalan Meşe’nin, eve geldikten sonra da kayınpederini ölü olarak bulduğunu ihbar ettiği tespit edildi. Soruşturmayı derinleştiren polis, Meşe'yi gözaltına alarak sorguladı. Önce suçlamaları reddeden Meşe, ardından kayınpederiyle içki içerken tartıştıklarını, kavga ettiklerini ve satırla saldırdığını itiraf etti.