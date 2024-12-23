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        Haberler Gündem Güncel İstanbul'un göbeğinde "yolu niye kapattınız" cinayeti! | Son dakika haberleri

        İstanbul'un göbeğinde "yolu niye kapattınız" cinayeti!

        İstanbul Şişli'de aracıyla giden Eyüp Yandık, yolu kapatarak park eden bir araçla karşılaştı. Yandık, araçtan inerek yolu kapatan kişilere "Böyle mi park edilir yolu niye kapattınız. Geçemiyoruz" dedi. Yandık'ın bu konuşması üzerine çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada restorandan çıkan diğer şüpheli Yandık'ı bıçakladı. Bıçaklanan Eyüp Yandık hayatını kaybederken, kaçan 3 şüpheli yakalandı. Olay öncesine ait görüntülerde ortaya çıktı

        Giriş: 23.12.2024 - 14:44 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:11
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        "Yolu niye kapattınız" cinayeti!
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        Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Şişli'de Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi.

        Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 34 yaşındaki Eyüp Yandık arkadaşlarının yer aldığı aracıyla olay yerinden geçtiği sırada, yolu kapatmış şekilde park eden bir araçla karşılaştı.

        TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

        Yoldan geçemeyen Yandık, aracından inerek yolu kapatan araçtakilere, “Böyle mi park edilir yolu niye kapattınız. Geçemiyoruz” dedi. Bu sözler üzerine araçta bulunan 2 kişi ile tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada restorandan çıkan 3’üncü şüpheli Eyüp Yandık’ı bıçakladı. Yandık, kanlar içinde yere yığılırken 3 kişi oldukları saptanan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Yandık hayatını kaybetti.

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        GÜVENLİK KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

        Olayın ardından harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, olay öncesine ait görüntüleri de elde etti. Yapılan çalışmalarda yolu kapatarak cinayeti işleyen şüphelilerin araçlarına binerek hızla olay yerinden kaçtıkları görüldü.

        YAKALANDILAR

        Kaçan aracı 30 yaşındaki M.S’nin kullandığını tespit eden polis ekipleri olayda bıçağı kullanan kişinin de 28 yaşındaki Z.K. olduğunu belirledi. Çalışmalar sonucunda şüpheliler olaydan 2 saat sonra yakalandı. Yakalanan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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