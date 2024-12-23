İstanbul'un göbeğinde "yolu niye kapattınız" cinayeti!

Olay dün gece saat 00.30 sıralarında Şişli'de Feriköy Mahallesi’nde meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu’nun haberine göre, 34 yaşındaki Eyüp Yandık arkadaşlarının yer aldığı aracıyla olay yerinden geçtiği sırada, yolu kapatmış şekilde park eden bir araçla karşılaştı.

TARTIŞMA CİNAYETLE SONUÇLANDI

Yoldan geçemeyen Yandık, aracından inerek yolu kapatan araçtakilere, “Böyle mi park edilir yolu niye kapattınız. Geçemiyoruz” dedi. Bu sözler üzerine araçta bulunan 2 kişi ile tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüştü. Bu sırada restorandan çıkan 3’üncü şüpheli Eyüp Yandık’ı bıçakladı. Yandık, kanlar içinde yere yığılırken 3 kişi oldukları saptanan şüpheliler olay yerinden kaçtı. Çağrılan sağlık görevlilerinin müdahalesine rağmen Yandık hayatını kaybetti.