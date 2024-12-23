AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

Açıklamada, "Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

"Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor" ifadelerine de yer verilen uyarıda, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, yarın Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.

Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Meteoroloji'den yapılan açıklamada bu gece saatlerinde sabah saatlerine kadar yurdun Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun bazı illeri dışında yağış beklendiği de kaydedildi

Yağışlar, başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde kendisini gösterecek.

Kuvvetli yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre;



Ankara İl Genelinde Kuvvetli Rüzgar ve Fırtına Bekleniyor❗️



Yaşanması muhtemel olumsuz durumlara karşı dikkatli tedbirli olunmalıdır. pic.twitter.com/YxBQDDnSZN — T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) December 23, 2024

Ankara Valiliği de beklenen fırtına ile ilgili paylaşımda bulundu

Beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.