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        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!

        AFAD, yarın için şiddetli yağış ikazında bulundu. Açıklamada 29 kente sarı, 6 kente de turuncu uyarıda bulunuldu. İşte şiddetli yağışın beklendiği iller...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.12.2024 - 15:49 Güncelleme: 23.12.2024 - 15:53
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        AFAD açıkladı! 29 ile sarı, 6 ile turuncu uyarı!
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        AFAD'dan yapılan açıklamaya göre 24 Aralık Salı günü sabah saatlerinden Antalya'nın Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli yağış bekleniyor.

        Açıklamada, "Muğla'da şiddetli ve yer yer aşırı, İzmir, Manisa, Denizli, Uşak ve Kütahya çevrelerinde kuvvetli, Aydın çevreleri, İzmir'in iç kesimleri ile Manisa'nın güney kesimlerinde yer yer çok kuvvetli, Isparta çevreleri, Burdur’un doğusu ve Konya’nın güneybatısında çok kuvvetli ve yer yer şiddetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor" ifadeleri yer aldı.

        "Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına; yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde rüzgar bekleniyor" ifadelerine de yer verilen uyarıda, "Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmasını önemle hatırlatıyoruz" denildi.

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        FIRTINA VE ŞİDDETLİ YAĞIŞA DİKKAT

        Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan tahmine göre, rüzgar, bu akşam saatlerinden itibaren Ege Bölgesi'nde, yarın Akdeniz ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde güney yönlerden kuvvetli ve fırtına, yüksek kesimlerinde yer yer hamleli kuvvetli fırtına şeklinde esecek.

        Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın çarşamba günü akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

        Ulaşımda aksamalar, ağaç ve direk devrilmesi, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı baca zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        ANTALYA VE MUĞLA'DA SAĞANAK BEKLENİYOR

        Antalya genelinde beklenen gök gürültülü sağanak, yarın sabah saatlerinden itibaren batı ve merkez ilçelerinde, öğle saatlerinden itibaren ise doğu ilçelerinde genellikle çok kuvvetli ve şiddetli, Kaş, Demre, Finike, Aksu, Serik, İbradı, Manavgat ve Alanya ilçelerinde şiddetli, yer yer aşırı olacak.

        Meteoroloji'den yapılan açıklamada bu gece saatlerinde sabah saatlerine kadar yurdun Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun bazı illeri dışında yağış beklendiği de kaydedildi
        Meteoroloji'den yapılan açıklamada bu gece saatlerinde sabah saatlerine kadar yurdun Orta Karadeniz ve İç Anadolu Bölgeleri ile Doğu Anadolu'nun bazı illeri dışında yağış beklendiği de kaydedildi

        Yağışlar, başta Konya-Antalya karayolu Alacabel geçidi olmak üzere 1300-1400 metre rakım üzeri yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı şeklinde kendisini gösterecek.

        Kuvvetli yağışların çarşamba günü akşam saatlerine kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

        Ankara Valiliği de beklenen fırtına ile ilgili paylaşımda bulundu

        Beklenen yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, kıyılarda küçük çaplı dolu yağışı ve hortum, yükseklerde buzlanma, don olayı ve tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

        Yarın ilk saatlerden itibaren Muğla'da beklenen gök gürültülü sağanak, şiddetli ve yer yer aşırı olacak. Çarşamba günü öğle saatlerine kadar etkisini sürdürmesi beklenen şiddetli yağışlar sebebiyle oluşması muhtemel ani sel, su baskını, kuvvetli rüzgar ve fırtına, yıldırım, ulaşımda aksamalar, dolu yağışı, hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

        ANTALYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA

        İHA'nın haberine göre Antalya Büyükşehir Belediyesi, kuvvetli yağışın beklendiği kentte, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlemlerini artırdı. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri, ulaşımda sorun yaşanmaması için Çallı, Otogar, Meydan, Mevlana, Şarampol, Güllük, Falez, Antalyaspor, Gıyasettin Keyhüsrev kavşaklarındaki yağmur suyu kanallarını ve mazgalları temizledi, yağmur suyu deşarj pompalarının bakımı gerçekleştirildi. Atık Yönetimi ve İşletmeler Şube Müdürlüğü ekipleri de caddelerdeki yağmur suyu mazgallarında tıkanmaya neden olabilecek çöp ve atıkları topladı. Çalışmayla, kuvvetli yağışta yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçilmesi hedefleniyor.

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