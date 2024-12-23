ABD uçağı Kızıldeniz'de düştü

Geçtiğimiz hafta ABD'ye ait USS S. Henry Truman uçak gemisi ve maiyetindeki görev gücü Kızıldeniz'e intikal etmiş ve göreve başlamıştı. Uçak gemisi geldiği hafta Husilere yapılan operasyona katıldı. Operasyon sırasında ABD'ye ait bir F/A-18 tipi savaş uçağı Kızıldeniz'de düştü. ABD uçağın, görev gücünde bulunan USS Gettysburg kruvazörü tarafından "yanlışlıkla" düşürüldüğünü bildirdi. Husiler ise uçağın kendi operasyonları nedeniyle düştüğünü iddia etti.

Husilerin Sözcüsü Yahya Seri "ABD-Birleşik Krallık saldırılarını önlemek amacıyla 8 seyir füzesi ve 17 insansız hava aracı ile USS S. Henry Truman uçak gemisine bir operasyon düzenledik. Operasyon sırasında tarafımızca fırlatılan seyir füzelerini ve insansız hava araçlarını düşürmeye çalışan ABD muhrîpleri (destroyer) ateş açtı. Operasyonumuz sırasında bir F-18 savaş uçağı düştü." dedi.