Fenerbahçe'de Talisca an meselesi!

Fenerbahçe Yönetimi, sezonun ikinci yarısına güçlü bir başlangıç yapmak için düğmeye bastı. Teknik ekip ve futbolcular için daha disiplinli bir dönemin başladığı kulüpte, "sıkıyönetim" ilan edildi.

Teknik direktör Jose Mourinho'nun saha içindeki performanstan memnun olmadığı bilinirken, yönetim de oyuncuların ruh halini ve sahdaki mücadele eksikliğini gündemine aldı.

HT Spor muhabiri Esra Köse'nin haberine göre; futbolculara sert uyarılar yapılması bekleniyor. Sarı-lacivertli yönetim, tecrübeli çalıştırıcı Mourinho'ya tam destek verecek. Portekizli hocanın ayrılığı gündeme gelmezken, aksine yönetim Mourinho'nun arkasında duracak. REKLAM Ancak saha içi sonuçlar ve takımın performansındaki dalgalanmalara yönelik çözüm arayışları sürüyor.

TALISCA SON AŞAMADA Devre arası transfer dönemi için çalışmalar hız kazandı. Özellikle eksik bölgelere yapılacak takviyelerle takımın kalitesinin artırılması hedefleniyor. Yönetim, transfer bütçesini ciddi şekilde artırarak taraftarları heyecanlandıran isimlere yöneldi. Bu kapsamda, Anderson Talisca transferinde artık son aşamaya gelindi. Brezilyalı yıldızla imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor.

Sezonun ilk yarısında alınan sonuçlar ve oyuncuların performansı, kulüp içinde sıkı bir analizden geçirildi. Yönetim, bu süreçte yalnızce teknik ve taktik konulara değil, futbolcuların sahadaki mücadeleci ruhuna da odaklanıyor. Bu çerçevede hem teknik ekibin hem de futbolcuların daha disiplinli bir çalışma düzenine geçeceği bir dönem başlıyor.