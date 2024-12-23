Trump'tan Grönland çağrısı

47. ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump geçtiğimiz gün çok önemli iki açıklamada bulunarak Panama Kanalı ve Grönland'ı ABD topraklarına katma niyetini dışa vurdu.

Donald Trump, üzerinde istisnalar hariç neredeyse hiçbir yerleşim yeri bulunmayan Grönland'ın statüsünü gündeme getirdi. Grönland maden çeşitliliği açısından önemli bir bölge olmasına karşın TÜBİTAK'a göre burada bulunan madenlerin çıkartılması ile ilgili hiçbir adım atılmamıştır. Grönland hâlihazırda Danimarka’ya bağlı özerk bir bölge olmasına karşın burada hiçbir madencilik faaliyeti yapılmamaktadır.

REKLAM Ancak Grönland'ı önemli kılan asıl nokta kutup bölgesinde başlayacak mücâdele olabilir. Kezâ, NATO geçtiğimiz sene Grönland ve Kuzey Kutbu ile ilgili çok önemli bir video yayınlayarak Grönland'ın önemine dikkat çekti. Why is securing the Arctic so important?



Learn how climate change, which is causing the polar ice caps to melt at an alarming rate, might also impact our security — NATO (@NATO) June 27, 2023 NATO'nun resmi yayın organlarından yayınlanan videoda Grönland’da ve çevresinde devriye gezen NATO görev gücüne yer verildi. Videoda özellikle Kuzey Kutbu’ndaki buzulların giderek erimeye başladığı ve bu bölgenin yeni bir deniz ticareti rotası hâline geleceği ifade edildi. Ancak bu rotaların aynı zamanda NATO için güvenlik tehlikelerini beraberinde getirdiğine de dikkat çekildi.

Videoda "Bu bölge tarihsel olarak tansiyonun düşük olduğu bir bölge ancak bu artık değişiyor." denilerek Grönland’ın artık bir savaş bölgesi hâline gelebileceğine vurgu yapıldı. Hâlihazırda NATO'nun Arktik Komutanlığı tarafından savunulan bölgenin ABD topraklarına katılması ise Rusya ve Çin açısından çok daha caydırıcı olacağa benziyor. ABD'nin ünlü düşünce kuruluşu RAND tarafından yayınlanan raporlar da Çin'in Arktik'teki politikalarının ABD açısından önemine vurgu yapıyor. RAND için araştırmalar yapan uluslararası ilişkiler uzmanı Stephanie Pezard, "Çin'in Arktik politikaları küçümsenmemeli. Bu bölge gerek madenler gerekse ticaret rotaları ve hatta balıkçılık açısından gelecek vadediyor.” dedi.

REKLAM Arktik'te yaklaşık 35 trilyon dolarlık petrol ve gaz rezervi olduğu tahmin ediliyor. Günümüzde en değerli şirketin değeri ise yaklaşık 3 trilyon dolar. Rusya tarafından 2022 yılında yayınlanan yeni Deniz Doktrinine göre Arktik bölgesi Rusya için stratejik noktalardan birisi olarak belirtildi. Rusya, Arktik bölgesindeki hakimiyet bölgelerini de ilân ederek artık Arktik’in üzerinde egemenlik iddiasında bulunmayan bir yer olmadığını göstermiş oldu. Rusya’nın Arktik bölgesine 24 bin kilometrelik sahili bulunuyor.