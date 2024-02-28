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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Kayıtlı 1000 yabancıdan 43'ünün çalışma izni var| Yabancı çalışma izni 2024 - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Kayıtlı 1000 yabancıdan 43'ünün çalışma izni var

        Türkiye'de çalışma izni bulunan 212 bin 682 yabancı işçinin yüzde 22'sini oluşturan 46 bin 352'si lisans ve üzeri eğitim seviyesine sahip kişilerden oluşuyor. İkamet izni bulunanlar ve geçici koruma altındaki Suriyelilerin toplamı 4,9 milyon kişiye ulaşırken, çalışma izni bulunanların toplam yabancı nüfusa oranı yüzde 4,3'te kaldı. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        Giriş: 28.02.2024 - 08:06 Güncelleme: 28.02.2024 - 08:57
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        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
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        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2021 yılında 168.103 kişi olan Türkiye’de çalışma izni bulunan yabancı işçi sayısı 2022 yılında 212.682 kişiye yükseldi. Yabancı çalışma izni sayısı 2019 yılında 145.232 kişiyi gördükten sonra 2020 yılında 123.574 kişiye gerilemişti.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Yabancı çalışma izni istatistikleri, gecikmeli olarak yayımlandığı için 2022 yılı istatistikleri en son verileri oluşturuyor. 2023 yılı verileri haziran ayının sonuna doğru yayımlanacak.

        Yıllara göre yabancı çalışma izni sayısı
        2004 7.302
        2005 9.438
        2006 10.603
        2007 8.930
        2008 10.705
        2009 14.023
        2010 14.201
        2011 16.890
        2012 32.279
        2013 45.823
        2014 52.295
        2015 64.521
        2016 73.549
        2017 87.182
        2018 115.837
        2019 145.232
        2020 123.574
        2021 168.103
        2022 212.682
        Kaynak: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

        ÜNİVERSİTELİ YABANCI İŞÇİ SAYISI 46 BİNİ AŞTI

        Türkiye eğitimli yabancı işçileri istihdama kazandırmaya çabalıyor. 2012 yılında toplam 32.272 yabancı çalışma izninin yüzde 38’ini (12.286 kişi) lisans ve üzeri eğitimliler oluşturdu.

        Uluslararası İşgücü Yasası’nın yürürlüğe girdiği 2016 yılından sonra yabancı çalışma izinlerine paralel olarak üniversiteli yabancı işçi sayısında da artış yaşandı. Her ne kadar oransal olarak düşüş olsa da üniversiteli yabancı işçi sayısı 2022 yılında 46.532 kişiye ulaştı. Bunların 2.019’u doktora, 5.625’i ise yüksek lisans mezunlarından oluşuyor.

        Çalışma izni verilenlerin eğitim düzeyi
        Eğitim düzeyi 2022 2021 2020 2019 2.018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
        Okur yazar 1.215 21.676 24.625 10.749 2.796 2.242 3.960 1.555 1.060 671
        İlkokul 42.628 31.139 9.369 9.286 302 1.127 1.146 1.817 1.195 928 687
        Ortaokul 33.221 25.719 16.721 15.478 8.353 7.486 6.574 6.135 5.465 4.623 2.965
        Lise ve dengi 67.502 50.891 36.582 49.095 38.010 31.482 27.442 24.693 20.533 18.350 12.172
        Ön lisans 5.700 4.660 3.021 4.857 1.232 6.649 7.062 5.853 4.857 5.172 3.489
        Lisans 38.708 32.186 23.721 29.530 27.021 23.901 21.717 20.146 17.032 14.146 11.088
        Yüksek lisans (*) 5.625 4.986 3.347 3.670 421 284 540 1.935 1.659 1.551 1.198
        Doktora 2.019
        Bilinmeyen 17.279 17.307 9.137 8.691 29.749 13.457 6.837 8 8 4 2
        Toplam 212.682 168.103 123.574 145.232 115.837 87.182 73.560 64.547 52.304 45.834 32.272
        (*) 2021 ve öncesinde doktora ayrımı yapılmamış olup "Yüksek lisans ve üstü" olarak sınıflandırılmıştır

        SURİYELİLER İLK SIRADA

        Türkiye’de çalışma izni bulunan yabancılar arasında ilk sırayı 113.208 kişiyle Suriyeliler aldı. Bu ülkeyi Rusya (11.561), Türkmenistan (8.962), İran (6.905), Kırgızistan (6.648) vatandaşları izledi. En az 72 ülke vatandaşının Türkiye’de çalışma izni bulunuyor.

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        Komşu ülkelerin ve Türk cumhuriyetlerinin yanı sıra İngiltere, Almanya, ABD başta olmak üzere çok sayıda Batılı ülke vatandaşı çalışma izni ile faaliyet gösteriyor.

        Tarım ve hayvancılık başta olmak üzere her alanda çalıştıkları görülen Afganistanlılardan çalışma izni bulunanların sayısı ise 4.957 kişi.

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        ÇALIŞMA İZNİ ALANLARIN SAYISI TÜRKİYE’DEKİ YABANCI NÜFUSA GÖRE DÜŞÜK

        Suriyelilerin kayıtlı istihdamına yönelik teşvik politikaları sayesinde 2021 yılında 91.500 olan çalışma izni alan Suriyeli sayısı 2022 yılında yüzde 24 oranında artmasına karşın (113.208), Türkiye’de 2022 yılında geçici koruma kapsamında 3 milyon 536 bin Suriyeli olduğu düşünülürse hala çok düşük seviyede seyrediyor.

        İkamet izni ile Türkiye’de bulunan 1 milyon 354 bin yabancı olduğu dikkate alınırsa 2022 yılında Türkiye’de bulunan kayıtlı yabancı sayısı 4,9 milyon kişiye ulaşıyor. Toplam 4,9 milyon kayıtlı yabancı nüfusa karşılık yabancı çalışma izin sayısı 212 bin 682 kişiyle, toplam yabancı nüfusun yüzde 4,3’ü oranında kaldı.

        Türkiye’de yakalanan düzensiz göçmen sayısı sadece 2022 yılında 285 bin kişiye ulaşıyor. Yasadışı yollarla giren ve yakalanamayan düzensiz göçmenler de dikkate alındığında yabancı çalışma izin sayıları çok düşük seviyede kalıyor.

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        Uyruklarına göre yabancı çalışma izinleri (2022)
        Afganistan 4.957
        Almanya 979
        Amerika 973
        Arjantin 116
        Arnavutluk 226
        Avusturya 116
        Azerbaycan 4.493
        Bangladeş 112
        Belarus 943
        Belçika 104
        Birleşik Krallık 1.257
        Bosna-Hersek 167
        Brezilya 318
        Bulgaristan 298
        Cezayir 646
        Çekya 106
        Çin 2.224
        Endonezya 4.722
        Ermenistan 196
        Etiyopya 297
        Fas 1.055
        Filipinler 1.865
        Filistin 884
        Fransa 467
        Gana 141
        Güney Afrika Cumhuriyeti 173
        Güney Kore 465
        Gürcistan 3.082
        Hindistan 2.031
        Hollanda 211
        Irak 3.606
        İran 6.905
        İspanya 289
        İsveç 105
        İtalya 442
        Japonya 358
        Kanada 218
        Kazakistan 4.742
        Kenya 118
        Kırgızistan 6.648
        Kolombiya 629
        Kosova 147
        Kuzey Makedonya 179
        Küba 453
        Libya 375
        Lübnan 486
        Malezya 151
        Meksika 165
        Mısır 1.058
        Moğolistan 293
        Moldova 1.087
        Nepal 1.027
        Nijerya 314
        Özbekistan 4.677
        Pakistan 910
        Polonya 205
        Romanya 260
        Rusya 11.561
        Sırbistan 190
        Somali 139
        Sri Lanka 237
        Sudan 144
        Suriye 113.208
        Tacikistan 530
        Tayland 435
        Tunus 710
        Türkmenistan 8.962
        Uganda 137
        Ukrayna 3.277
        Ürdün 633
        Yemen 415
        Yunanistan 515
        Diğer (*) 2.118
        Toplam 212.682

        YABANCILARIN İLK TERCİHİ KONAKLAMA SEKTÖRÜ

        Yabancı çalışma izni alanların ilk tercihi 18.785 kişiyle konaklama, 16.747 kişiyle toptan ticaret, 15.146 kişiyle ev içi çalışma, 14.530 kişiyle giyim eşyaları imalatı sektörleri oldu.

        Eğitim sektöründe 7.302, sağlık sektöründe 5.822 yabancı çalışma izni bulunması dikkat çekti.

        EN ÇOK YABANCI İŞÇİ İSTANBUL’DA

        Çalışma izni bulunan yabancıların illere göre dağılımında 82.147 kişiyle ilk sırayı İstanbul aldı. Bu ili Antalya (22.107), Bursa (16.206), Mersin (13.553), Gaziantep (13.111), Ankara (10.587) illeri izledi. Yabancı işçiler az ya da çok 81 ile dağılmış bulunuyor.

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        #Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığ
        #yabancı çalışma
        #çalışma izni
        #Suriyeli

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