Zonguldak'ta Büşra Akın'ın (14) hayatını kaybettiği, 18 öğrenci ile sürücü Fikret B.'nin (68) de yaralandığı okul servisi kazasına ilişkin 7 kamu görevlisi hakkında 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle ayrı dava açıldı.

DHA'nın haberine göre iddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü çalışanlarının ihale şartnamesinde talep edilen belgeleri incelemedikleri, gerekli sorgulamaları yapmadıkları ve gerekli tedbirleri almadıkları belirtildi.

Kalp krizi de geçiren sürücü Fikret B., tedavisinin ardından taburcu oldu. Gözaltına alınan Fikret B. ile araç sahibi Ramazan A., tutuklandıktan bir süre sonra serbest bırakıldı. Fikret B., Ramazan A. ve babası Müslüm A. hakkında 'taksirle bir kişinin ölümüne ve birden çok kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 15 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İtirazlar sonrası tutuklanan Fikret B. ile Ramazan A., bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza sonrası ayrıca Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Yıldız ve Şube Müdürü Mustafa Yılmaz da görevden alındı.

KUSURLU OLDUKLARI BELİRLENDİ

Olayın ardından haklarında soruşturma izni verilmeyen bazı kamu görevlileri için aileler, itiraz etti. İtirazın kabulünün ardından kamu görevlileri hakkında soruşturma izni verildi. Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı, kamu görevlileri hakkında iddianame hazırladı. İddianamede, Kilimli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı Eğitim Muayene Kabul Komisyon Başkanı M.Y. (46), Şef M.S. (37) ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni K.B. (42) hakkında 'Doğrudan Temin Sözleşmesi'nin imzalama aşamasında araca ve sürücüye ait belgelerin kontrol ve denetiminde kusurlu olduğu, görevlerini yerine getirmedikleri belirtildi.