Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verileri açıklandı.

Buna göre, Ocak ayında ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.5 artarak 19 milyar 991 milyon dolar, ithalat ise yüzde 22 azalarak 26 milyar 218 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Genel ticaret sistemine göre en çok ihracat ve ithalat yapılan 20 fasıl arasında en yüksek ithalat artışı motorlu kara taşıtları ve aksamlarında gerçekleşti.

Dış ticaret açığında sert düşüş Haberi Görüntüle

TÜİK verilerine göre, Türkiye'nin ithalatı sert düşerken, motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler ve diğer kara taşıtları, bunların aksam, parça, aksesuarı ithalatında ise yüzde 31.6 gibi dikkat çeken bir artış yaşandı.

REKLAM

Böylece, toplam otomotiv ithalatı Ocak'ta 1 milyar 967 milyon dolara yükseldi.

ADET BAZINDA İTHALAT YÜZDE 54 ARTTI

Kendi başına dikkat çeken bu verileri, Otomotiv Sanayii Derneği'nin (OSD) açıkladığı rakamlar ile birlikte değerlendirince ortaya daha da çarpıcı sonuçlar çıkıyor.

OSD'nin Ocak ayı raporuna göre, otomobil ithalatı 2024'ün ilk ayında yüzde 61.3 oranında arttı ve 41 bin 749 adede yükseldi.

Toplam otomotiv ithalatındaki artış oranı ise OSD raporuna yüzde 53.8 şeklinde yansıdı. Böylece otomotiv sektörünün toplam ithalatı 52 bin 699 adede çıktı.

Özetle, otomotiv ithalatı değer bazında yüzde 32'ye yakın artarken, sektörün toplam ithalatı adet bazında ise yaklaşık yüzde 62 yükseldi.

Rakamlar, otomotiv ithalatında birim bazında değer kaybını ortaya koyuyor.

PAZARIN YÜZDE 65'İ İTHAL

OSD'nin açıkladığı rakamlara göre, Ocak ayında Türkiye otomobil pazarının yüzde 65'in ithal modeller oluşturdu. Hafif ticari araç satışlarında ise ithal modellerin payı Ocak ayında yüzde 66 oranında gerçekleşti.

Daha önce yaptığı açıklamalarda, pazardaki ithal model artışının mevcut vergi sistemi ile ilgisini bulunduğunu belirten OSD Başkanı Cengiz Eroldu, Türkiye'deki tüm araçların artık yüzde 80 ÖTV dilimine girdiğinin de altını çizmişti.