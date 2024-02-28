Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
Stat:PaparaPark
Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu
RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, De Souza, Serdar Gürler, Abeid, Kemen, Figueiredo, Keny
Sarı kartlar: Dk. 38 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 44 De Souza (RAMS Başakşehir)
TRABZON
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