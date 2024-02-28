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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 18:25 Güncelleme: 28.02.2024 - 18:25
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        Futbol: Ziraat Türkiye Kupası
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Kadir Sağlam, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Visca, Bardhi, Trezeguet, Onuachu

        RAMS Başakşehir: Deniz Dilmen, Emirhan İlkhan, Yağız Dilek, Opoku, Lima, De Souza, Serdar Gürler, Abeid, Kemen, Figueiredo, Keny

        Sarı kartlar: Dk. 38 Bardhi (Trabzonspor), Dk. 44 De Souza (RAMS Başakşehir)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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