Of'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

Gün dolayısıyla düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verildiği tören, resmi geçitle sona erdi.

Kaymakam Demirer ve Belediye Başkanı Sarıalioğlu'nun günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yaptığı törende, Trabzon Büyükşehir Belediyesi mehteran takımı gösteri sundu.

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