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        Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 12 kişiye işlem yapıldı

        Trabzon'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 18:11 Güncelleme: 27.02.2024 - 18:19
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        Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 12 kişiye işlem yapıldı
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        Trabzon'da kaçakçılık ve uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında 22 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği, Gülbahar Hatun Polis Merkezi Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 295,26 gram sentetik uyuşturucu, 4,95 gram kubar esrar, 4,97 gram skunk esrar, 172 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

        Operasyonlarda gözaltına alınan 12 kişi hakkında adli işlem yapıldı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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