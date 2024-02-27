Trabzon'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonlarında 12 kişiye işlem yapıldı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, Ortahisar İlçe Emniyet Müdürlüğü Taksim Şehit Akın Çelebi Polis Merkezi Amirliği, Gülbahar Hatun Polis Merkezi Amirliği ekipleri ile çarşı ve mahalle bekçilerince narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda 295,26 gram sentetik uyuşturucu, 4,95 gram kubar esrar, 4,97 gram skunk esrar, 172 sentetik hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 14 fişek ele geçirildi.

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