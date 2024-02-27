Çanakkale'nin Biga ilçesinde saat 16.09'da 4,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Biga ilçesi olan 4,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin, 7 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Yerlikaya yaptığı açıklamada, "Çanakkale Biga’da 4,6 büyüklüğünde meydana gelen depremde AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır. An itibari ile olumsuz bir durum yoktur" ifadelerini kullandı.

"ANA FAY ÜZERİNDE DEĞİL"

Fırat Üniversitesi Eski Rektörü Prof.Dr.Feyzi Bingöl, Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Meydana gelen deprem ana fay üzerindeki bir deprem değil. Yani Kuzey Anadolu Fayı üzerinde değil" ifadelerini kullandı.

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ÇANAKKALE VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Çanakkale Valisi İlhami Aktaş , AA muhabirine, AFAD başta olmak üzere ekiplerin taramalarının sürdüğünü söyledi. Aktaş, "Yapılan taramalara göre ilimizde herhangi olumsuz bir durum yaşanmamıştır. Hemşehrilerimize 'geçmiş olsun' dileklerimi iletiyorum." dedi.

"BİR HASAR İHBARI YOK"

Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan da Habertürk'e yaptığı açıklamada, "Kente merkezine herhangi bir etkisi olmadı. Bir hasar ihbarı da gelmedi. Bu bölgede sıklıkla yaşanan depremlerden. Çok şiddetli değildi. Bir yıkım yaşanmadı. Panikten dolayı da bir şey yok" dedi.