Dursun Özbek'ten flaş sözler! TFF, Fenerbahçe, Icardi...
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, gündeme ilişkin flaş açıklamalarda bulundu. Ezeli rakipleri Fenerbahçe hakkında sert ifadeler kullanan Özbek, TFF'yi ise istifaya davet etti. Özbek ayrıca, Icardi'nin cezasıyla ilgili de dikkat çeken sözler sarf etti.
Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Bilyoner ile gerçekleştirilen forma kol sponsorluğu imza töreninde gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dursun Özbek'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"50 MİLYON EURO HEDEFİNİ GEÇTİK"
Sponsorluk gelirlerinde bu sezon 50 milyon Euro hedefine ulaştık ve geçtik. Buna gerçekten çok ihtiyacımız vardı.
"YAYIN İHALESİNDE RAKAMLAR ÇOK YÜKSEK DEĞİL"
Naklen yayın gelirleri çok alt seviyede kaldı. 500 milyon dolardan, 80 milyon dolar seviyesine indi. Bundan herkes şikayetçi. Yeni bir yayın ihalesine giriyoruz. Orada da rakamlar çok yüksek değil.
"KULÜPLERİN ÇOĞUNLUĞU, TFF'NİN DEVAM ETMEMESİNİ İSTİYORDU"
Yeni seçilmiş bir TFF'nin desteklenmesi gerektiğini daha önce ifade etmiştim. TFF'nin yapmış olduğu uygulamalar neticesinde Kulüpler Birliği üyelerinin çoğunluğu devam etmemesi gerektiğini düşünüyordu. Biz süre verilmesi gerektiğini düşünerek arkasında durduk. Ama son zamanlardaki hızlı gelişmeler, olaylar öyle bir seviyeye geldi ki, bu TFF'nin bundan sonraki dönemde Türk sporuna fayda getiremeyeceği kanaatine ulaştık.
"TFF YENİLENMELİ"
Avrupa'da ve Dünya'da hedeflerimiz var. Galatasaray'ın rakip kulüplerin ve Türk futbolunun hedefleri var. TFF, bizi bu hedeflere götüremez. O yüzden yapılması gereken taze kuvvet, yenilenme, yeniden yapılanma... Türk sporuna daha kıymetli hizmetler verecek yönetim gelmesi. Bunun da arkasındayız.
"VAR'I YÖNETEN KİŞİLERDE TEREDDÜTLER VAR"
VAR sisteminin Türk futboluna gelmesiyle birlikte bazı tartışmaların bitmesi hedefleniyordu. Hala uygulamalarda, VAR'ı yöneten kişilerde tereddütler var. Tüm kulüplerin tüm maçlarında büyük hatalar olduğu kanaatindeyim.
"HİÇBİR KULÜP MEMNUN DEĞİL"
Bu spekülasyonlar ve tartışmalar öyle seviyeye geldi ki artık hiçbir kulüp memnun değil. Bunun daha büyük boyuta gelmesini engellemek lazım, bunun için de yenilenmeye ihtiyaç var.
SÜPER KUPA AÇIKLAMASI: TFF BUNU CEVAPLAMALI
Süper Kupa maçını oynanacağı Şanlıurfa'daki sahanın Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne uygun olmadığı söyleniyor. TFF bunu görmedi mi? Bilemiyorum. Bunu TFF yetkilileri cevaplamalı. Bize nerede oynayacağımız söylenirse, gideriz. Bunun muhatabı TFF.
"5. YILDIZI TAKMAK İSTİYORUZ"
Seçimle ilgili şu anda konuşmak doğru değil. Ben Galatasaray ile ilgili hiçbir görevden kaçmam. 5. yıldızı bir an önce takmak istiyoruz. Önümüzdeki 2-3 aylık dönemde seçim polemikleriyle şampiyonluk yarışımızın olumsuz etkilenmesini istemiyorum.
"G.SARAY BİRÇOK CEPHEDE SAVAŞIYOR"
G.Saray, birçok cephede savaşıyor. Bir koalisyona karşı savaşıyoruz, yarışmayı sürdürüyoruz. Bunun mevcudiyetini herkes biliyor, isim vermeye gerek yok. Camiamın bunu görmesini istiyorum. Aynı abilerimizin Çanakkale'de, Kafkaslar'da şehit düştükleri dönem gibi.
"OTOBÜSTE ICARDI'NİN CEZASINI ÖĞRENDİK"
Icardi olayında tartışılması gereken husus bence şu; düşünün ki biz dün akşam saatlerinde bir maça çıkacağız, taktik çalışmalar Icardi ile yapılıyor ve otobüse biniliyor. Otobüste Icardi'nin 1 maç ceza aldığını öğreniyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi?
"ICARDI'YE VERİLEN CEZA HAKSIZ"
Sen tedbirsiz sevk etmişsin! Icardi öyle mi yaptı, böyle mi yaptı, montaj mı? Bunları tartışarak ana konudan uzaklaştık. Icardi'ye verilen ceza haksız. Yakın tarihte para cezaları verildi, burada Icardi'ye ceza verildi.
"TOPLUMU GERMEK SAKINCALI"
Rakiplerimizin gerçek dışı söylemlerine, Galatasaray'ı yıpratma çabalarına nezaketimiz çerçevesinde cevap veriyoruz. Bu demek değil ki, bu seviyeyi sürekli sürdüreceğiz! Bugün toplumu germek, birbirine düşman edici dil kullanmak son derece sakıncalı. Tamir edilmesi güç olaylar yaratacağı endişemiz var. Galatasaray'ı sevenler itidalli olmalı. Toplumu gerecek konularda herkes itidalli olsun.
"HACİVAT İLE KARAGÖZ GİBİ..."
Rakibimizin bize atfettigi konuların bizimle zerre alakası yok. Hacivat ile Karagöz gibi bir gün biri çıkıyor, ertesi gün bir başkası çıkıyor. Bir şeyler söylüyor. Aynı üslupta cevap veremez miyiz? Yapamaz mıyız sizce?
"HİÇ BOŞUNA UĞRAŞMAYIN"
Cinayet mahaline önce katil gelir. Google'la girin şike, teşvik, halı sahada dostluk maçları diye arama yapın bakalım ne gelecek karşınıza. Bir abi tavsiyesi onlara hiç boşuna uğraşmayın, içinde olduğunuz ateş üfleyerek sönmez.
BÜYÜKEKŞİ'NİN KULÜPTEN İHRACI...
Bir üyemiz Mehmet Büyükekşi'nin faaliyetleri doğrultusunda Galatasaray üyesi olması sebebiyle disipline sevk edilmesini istedi. Tüzüğümüz gereği yönetim kurulları, bu tür talepleri disiplin kuruluna sevk etmek zorundadır. Kararı disiplin kurulu verecektir.