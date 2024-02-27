Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı
Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
Trabzon'da düzenlenen sahte içki operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.
Bir araçta yapılan aramada, 16 şişe sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan A.Ş'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.