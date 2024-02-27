Trabzon'da sahte içki operasyonunda 1 kişi yakalandı

Bir araçta yapılan aramada, 16 şişe sahte bandrollü ve bandrolsüz içki ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce kaçak alkol, tütün, tütün mamulleri, mükerrer bandrollü ve bandrolsüz emtia ürünlerin yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi.

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