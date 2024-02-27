Mütalaada, bu kapsamda sanık Ünlü'nün "olası kastla öldürme" suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Ünlü, söz konusu kazanın herkesin başına gelebileceğini belirterek, şunları söyledi:

"Ben olaydan saatler önce alkol aldığımı kabul ettim ancak araçta uyuşturucu ve alkol maddesi tüketmedim. Ben bile isteye kimseye çarpmadım. Bu olayda ben de mağdurum. Kendisi rahmetli oldu ancak ben de yaşarken mezara girdim. Vicdanen çok rahatsızım. Ben olaydan önce fren yapıp aracı kurtarmaya çalıştım ancak bunu başaramadım. Kendim vicdan yaptığım için savcılığa teslim oldum."