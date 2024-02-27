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        Haberler Dünya Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı ülkede tartışma yarattı

        Danimarka Başbakanı Frederiksen'in paylaşımı ülkede tartışma yarattı

        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Instagram hesabında yaptığı yemek paylaşımı ülkeyi ikiye böldü. Başbakan Frederiksen tartışmaların ardından açıklama yapmak zorunda kaldı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 13:07 Güncelleme: 27.02.2024 - 13:07
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        Danimarka Başbakanı'nın paylaşımı tartışma yarattı
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        Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen'in Instagram hesabında yaptığı yemek paylaşımı ülkeyi karıştırdı.

        Danimarka'nın önde gelen haber sitelerinden BT, Frederiksen'in paylaşımında çiğ tavuk kesmek için kullandığı kesme tahtasında soğan kesmesi Danimarkalıların karışık tepkilerine neden oldu. Paylaşım pek çok okuyucunun Başbakan Frederiksen'in sağlığı konusunda endişelenmesine de yol açtı.

        TARTIŞMA YARATTI

        Paylaşımın altına bir kullanıcı "Olamaz! Tavuk ve sebzeler için aynı kesme tahtasını kullanamazsınız" derken bir başka kullanıcı ise "Sevgili Mette, kampilobakter ve salmonellanın yakınından geçmek istemiyorsanız, aynı doğrama tahtasını çiğ kümes hayvanları ve çiğ sebzeler için aynı anda ASLA kullanamazsınız" diye yazdı.

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        Tartışmaların ardından Başbakan Frederiksen Instagram profilindeki bir hikayede açıklama yapmak zorunda kaldı.

        AÇIKLAMA YAPMAK ZORUNDA KALDI

        Frederiksen açıklamasında "... Ve tabii ki soğan ve tavuğun yeterince ısıtılması gerekiyor. Ayrıca, hem tahta hem de bıçak daha sonra yıkandı" dedi.

        Frederiksen bıçak tercihine yönelik eleştirilere de yine yanıt vererek doğrama işi için kullandığı bir mutfak bıçağı olduğunu belirtmek zorunda kaldı. BT'nin araştırmasına göre Mauviel 1830 firmasına ait et bıçağı 200 Danimarka Kronu'na (yaklaşık 906 TL) satın alınabiliyor.

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        #Danimarka
        #Mette Frederiksen
        #dünya

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