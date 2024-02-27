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        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı

        Trabzon'un Çaykara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 15:30 Güncelleme: 27.02.2024 - 15:33
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        Çaykara'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü kutlandı
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        Trabzon'un Çaykara ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 106. yıl dönümü törenlerle kutlandı.

        Hükümet Konağı önünde düzenlenen törende, Atatürk Anıtı'na çelenk sunularak saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

        Daha sonra Işık Mahallesi'ndeki tören alanında gerçekleştirilen programda, Kaymakam Gürdal Erbek ve Belediye Başkanı Hanefi Tok, vatandaşların, protokolün ve öğrencilerin gününü kutladı.

        Programda, Trabzon Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı, öğrenciler, halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.

        Programa, Çaykara Cumhuriyet Başsavcısı Eser Yusuf Yarar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Can Narin, İlçe Emniyet Amiri Alpaslan Albayrak, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Selçuk, MHP İlçe Başkanı Savaş Öksüz, Çaykara Muhtarlar Derneği Başkanı Mehmet Öztürk, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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