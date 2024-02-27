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        Trabzon'da Ahmet'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada

        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada Ahmet Koçal (24) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.Kaza, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'nde Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü K.M.B. ile park halinde olan araçtaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Koçal, kurtarılamadı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza anı mobese kamerasına da yansıdı. Görüntüde; hızla gelen 34 MIA 88 plakalı otomobilin, fren yapmadan, yolun sağında park halindeki araca çarptığı, çarpmanın şiddetiyle Ahmet Koçal'ın metrelerce yükseğe fırladığı, araçtan inen diğer kişiler ile kaldırımdakilerin de panikle kaçtığı yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.02.2024 - 11:08 Güncelleme: 27.02.2024 - 11:10
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        Trabzon'da Ahmet'in öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kaza kamerada
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        TRABZON'un Vakfıkebir ilçesinde otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada Ahmet Koçal (24) hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Kaza anı kameraya yansıdı.Kaza, önceki gün Cumhuriyet Mahallesi'nde Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde meydana geldi. K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak park halindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücü K.M.B. ile park halinde olan araçtaki 5 kişi, yaralandı. İhbarla bölgeye çok sayıda ekip, gönderildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Ahmet Koçal, kurtarılamadı. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı kaza anı mobese kamerasına da yansıdı. Görüntüde; hızla gelen 34 MIA 88 plakalı otomobilin, fren yapmadan, yolun sağında park halindeki araca çarptığı, çarpmanın şiddetiyle Ahmet Koçal’ın metrelerce yükseğe fırladığı, araçtan inen diğer kişiler ile kaldırımdakilerin de panikle kaçtığı yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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