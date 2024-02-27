Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması: Kredi kartı taksit ve faiz oranları değişiyor mu? - Para Haberleri

Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması: Kredi kartı taksit ve faiz oranları değişiyor mu? - Para Haberleri

Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı' açıklaması Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kredi kartlarına taksit sınırlaması getirildiğine ilişkin haberlerle ilgili yaptığı açıklamada "Piyasalarda tedirginlik ve güvensizlik oluşturmaya yönelik kasıtlı haberler dolaşıma sokulmaktadır. Vatandaşlarımızdan istirham ediyorum; lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz" ifadelerini kullandı

Habertürk Giriş: 27.02.2024 - 09:44 Güncelleme: 27.02.2024 - 09:59 facebook

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