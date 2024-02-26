Tolga Savacı hayatını kaybetti
Usta oyuncu Tolga Savacı'nın hayatını kaybettiği öğrenildi. Savacı'nın vefatını eşi Nermin Bezmen duyurdu; Yüreğim kanıyor. Kaybettim dev yürekli sevdiceğimi. Ansızın çıktı sonsuz yolculuğuna."
Sinema oyuncusu Tolga Savacı, ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu 60 yaşında hayatını kaybetti.
TOLGA SAVACI HAKKINDA
Tolga Savacı, 6 Mayıs 1963'te İstanbul’da doğdu. Ablası emekli manken Sibel Savacı. Ayrıca Zeynep Savacı adında bir kız kardeşi bulunuyor.
Fransız Koleji'ni bitirdi. 1983 yılında mankenlik eğitimi almak için İtalya'ya gitti. İki yıl İtalya, Almanya, Fransa'da mankenlik yaptı, su topu oynadı. Gençliğinde bir ara motosiklet yarışçılığı yaptı.
Oyunculuğa 1985'te 'Arzu' adlı filmde Banu Alkan ile başrol oynayarak başlayan Tolga Savacı, Hülya Avşar ile birlikte kamera karşısına geçtiği 'Tapılacak Kadın' ve 'Sekreter' filmleriyle kariyerinin zirvesine çıktı.
Tolga Savacı, son olarak 2014'te 'Kurt Seyit ve Şura' adlı dizide 'Ahmet Yahya'yı canlandırdı.
Tolga Savacı, ilk eşi Aylin Livaneli ile birlikte 1992 - 1993'te SHOW TV'de “Coke N'Roll” adında bir müzik programı sundu.
İkinci eşi Özlem İbrahimoğlu ile evli olduğu dönemde Dalyan’da, iki yıl boyunca butik otel işleten Savacı, 3'üncü evliliğini yazar Nermin Bezmen ile yaptı. Eşi ile birlikte ABD'nin New Jersey eyaletine yerleşti.