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        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı

        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nin çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 16:00
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        Trabzonspor, Başakşehir maçı hazırlıklarına başladı
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        Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nin çeyrek finalinde 28 Şubat Çarşamba günü sahasında RAMS Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

        Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde yapılan antrenmanda, Yukatel Adana Demirspor maçında forma giyen oyuncular yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

        Diğer oyuncular ise dinamik ısınma ve denge çalışması yaptı. Teknik çalışma, 5'e 2 ve rondo çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

        Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

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