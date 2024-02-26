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        Haberler Dünya 2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği

        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği

        Kruvaziyer gemisi 'Norwegian Dawn'da bazı yolcuların gemide rahatsızlanmasının ardından yetkililer, test sonuçları gelene kadar gemideki tüm yolcuların karantinaya alındığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 13:47 Güncelleme: 26.02.2024 - 13:47
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        2184 kişilik yolcu gemisinde salgın paniği
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        Forbes'un haberine göre 'Norwegian Dawn' adlı kruvaziyer gemisinde yaklaşık 15 yolcu midesinden rahatsızlandı.

        Mauritius Liman İdaresi Pazar günü yaptığı açıklamada, 'Norwegian Dawn'ın 25 Şubat'ta Port Louis'e varmasının planlandığını ancak geminin yetkililerinin daha erken ulaştığını söylediğini belirtti.

        Yetkililere göre Mauritius Sağlık Bakanlığı, devam eden sağlık riski nedeniyle Cape Town'dan Port Louis'e 12 günlük bir yolculuk yapan gemideki hasta yolculardan örnek aldı ve onları diğer hasta olmayan yolculardan ayrı karantinaya aldı.

        Norveç, yaptığı açıklamada, testler tamamlanana kadar Mauritius'un Salı gününe kadar kimsenin gemiden ayrılmasına veya gemiye binmesine izin vermeyeceğini duyurdu.

        Forbes'un haberine göre 'Norwegian Dawn'ın 1.026 mürettebatla birlikte yaklaşık 2184 yolcunun gemide bulunuyor.

        Mauritius Liman İdaresi, Pazar günü Port Louis'de yaklaşık 2279 yeni yolcunun gemiye binmesinin planlandığını ancak bunun henüz gerçekleşmediğini söyledi. ABD merkezli Norwegian Cruise Line (NCL), konuklara 'binebilecek duruma gelene kadar' ücretsiz otel sağladığını açıkladı.

        * Haberin görselleri Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #NORVEÇ
        #dünya

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