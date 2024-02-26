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        Trabzonspor, Trezeguet'nin gol attığı maçları kaybetmiyor

        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Mısırlı oyuncu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet", Afrika Kupası'ndan döndükten sonra takımına adeta can suyu oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 11:02 Güncelleme: 26.02.2024 - 11:02
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        Trabzonspor, Trezeguet'nin gol attığı maçları kaybetmiyor
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        SELÇUK KILIÇ - Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında ağırladığı Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'a galibiyeti getiren golü atan Mısırlı oyuncu Mahmoud Ahmed İbrahim Hassan "Trezeguet", Afrika Kupası'ndan döndükten sonra takımına adeta can suyu oldu.

        Ligin 27. haftasını 46 puanla 3. sırada tamamlayan bordo-mavili takım, Mısırlı forvet oyuncunun gol attığı 6 karşılaşmada 5 galibiyet, 1 beraberlik alarak yenilgi yüzü görmedi.

        Karadeniz ekibi, ligde gol sayısını 7'ye yükselten Trezeguet'nin skor ürettiği maçlarda 16 puan elde etti.

        - Gol attığı maçlar

        Trezeguet, deplasmanda EMS Yapı Sivasspor ile 3-3 berabere kaldıkları karşılaşmada 1, 3-1 kazandıkları Gaziantep FK maçında 2, 3-0 hükmen galip geldikleri İstanbulspor müsabakasında da 1 gol kaydetti.

        Mısırlı oyuncu, ligin son 3 haftasında ise 2-0'lık skorlarla kazandıkları Atakaş Hatayspor ve Siltaş Yapı Pendikspor maçları ile 1-0 galip tamamladıkları Yukatel Adana Demirspor müsabakasında birer kez rakip fileleri havalandırdı.

        Trezeguet, ligdeki 7 golünün 5'ini deplasman maçlarında kaydetti.

        - Afrika Kupası'ndan döndükten sonra takımı sırtladı

        Mısırlı oyuncu, Afrika Uluslar Kupası'ndan döndükten sonra Trabzonspor'un ligdeki kötü gidişatının durdurulmasında önemli rol oynarken, Ziraat Türkiye Kupası'nda da turun geçilmesine büyük katkı sağladı.

        Milli takımda yer almasından dolayı ligde 6 maça çıkamayan Trezeguet, 2-0 kaybedilen Beşiktaş karşılaşmasıyla forma giymeye başladı. Mısırlı futbolcu, Gençlerbirliği ile yapılan Ziraat Türkiye Kupası'nda uzatmalarda attığı gol ile takımına turu getirdi.

        Ligin ikinci yarısına 4 mağlubiyet ve 1 beraberlikle kötü bir başlangıç yapan bordo-mavili takımda Mısırlı oyuncu, 1'i Ziraat Türkiye Kupası, 3'ü lig olmak üzere son 4 maçta alınan galibiyetlerde önemli rol oynadı.

        - 10 numaralı formayı aldı, gollerini attı

        Abdülkadir Ömür'ün takımdan ayrılmasının ardından 27 numaralı formayı bırakarak 10 numarayı alan Trezeguet, bu formayla ligde çıktığı son 3 karşılaşmada gol atmayı başardı.

        Takımdan devre arasında ayrılan Abdülkadir Ömür bu sezon 10 numaralı forma ile skor üretmezken, Trezeguet ise ligde 3 kez meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

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