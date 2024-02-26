Trabzon'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomibilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomibilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.
İlçenin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde, K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, Ö.C.A. idaresindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Kazada yaralanan 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.
Yaralılardan A.O.K. ile M.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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