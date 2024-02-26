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        Trabzon'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomibilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 00:05 Güncelleme: 26.02.2024 - 00:13
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        Trabzon'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı
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        Trabzon'un Vakfıkebir ilçesinde iki otomibilin çarpıştığı kazada 2'si ağır 6 kişi yaralandı.

        İlçenin Gülbaharhatun Caddesi Vakfıkebir Devlet Hastanesi önünde, K.M.B. yönetimindeki 34 MIA 88 plakalı otomobil, Ö.C.A. idaresindeki 61 AGG 070 plakalı otomobile arkadan çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan 2 kişi itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Kazada yaralanan 6 kişi Trabzon ve ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

        Yaralılardan A.O.K. ile M.K'nın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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