İstanbulspor - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında deplasmanda İstanbulspor ile karşı karşıya geliyor. Siyah-beyazlılar, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı
STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
HAKEM: Atilla Karaoğlan
SAAT: 19.00
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İSTANBULSPOR: Alp Arda, Okan, Modestas, Coly, Ali, Sambissa, Loshaj, Kenio, Mendy, Emir Kaan, Emrehan
YEDEKLER: Mücahit, Mehmet, Bartu, Vefa, Tunahan, Eslem, İzzet, Enver, Özcan, Eren Arda
TEKNİK DİREKTÖR: Osman Zeki Korkmaz
BEŞİKTAŞ: Mert, Onur, Necip, Colley, Masuaku, Al-Musrati, Gedson, Rashica, Muci, Cenk, Semih
YEDEKLER: Ersin, Svensson, Salih, Aboubakar, Amartey, Worrall, Ghezzal, Demir Ege, Bakhtiyor, Muleka
TEKNİK DİREKTÖR: Fernando Santos
Süper Lig'de çıktığı 26 maçta 13 galibiyet, 4 beraberlik, 9 yenilgi yaşayan Beşiktaş, 43 puan ve averajla 4. sırada yer aldı.
Oynadığı müsabakaların 3'ünü kazanan, 6'sında berabere kalan, 17'sinden mağlubiyetle ayrılan İstanbulspor ise haftaya 12 puanla 20'nci ve son basamakta girdi. Sarı-siyahlı takımın cezası nedeniyle 3 puanı silindi.
Siyah-beyazlı ekip, ligin ilk yarısında sahasında oynadığı karşılaşmada İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.
8 OYUNCU CEZA SINIRINDA
Beşiktaş'ta 8 futbolcu, İstanbulspor müsabakası öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Siyah-beyazlılarda Necip Uysal, Jonas Svensson, Arthur Masuaku, Daniel Amartey, Gedson Fernandes, Bakhtiyor Zaynutdinov, Semih Kılıçsoy ve Demir Ege Tıknaz, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray ile yapılacak derbide forma giyemeyecek.
3 MAÇTIR YENİLMİYOR, GOL YEMİYOR
Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 3 karşılaşmada mağlup olmadı ve kalesini gole kapattı.
Ligin son 3 haftasında Trabzonspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-0 mağlup eden siyah-beyazlılar, Kayserispor ile de 0-0 berabere kaldı. Siyah-beyazlılar, İstanbulspor'u yenerek ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça çıkarmaya çalışacak.