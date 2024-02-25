Semih Kılıçsoy fırtınası! Son 10 maçta 9 gol attı!
Beşiktaş, Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u Semih Kılıçsoy ve Muçi'nin attığı gollerle 2-0 mağlup etti. Semih Kılıçsoy, ligde gol sayısını 9'a çıkartırken Gedson Fernandes ve Zaynutdinov, Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında İstanbulspor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş, ligdeki yenilmezlik serisini 4 maça yükseltti.
Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, bu sezon Süper Lig'de 9. golünü İstanbulspor karşısında kaydetti.
Karşılaşmanın 23. dakikasında gol perdesini açan 18 yaşındaki oyuncu, ligde 9. kez ağları sarstı.
Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'a karşı 2'şer gol atan Semih, Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor filelerini de birer kez havalandırmıştı.
Siyah-beyazlı ekip, Semih Kılıçsoy'un skor tabelasını değiştirdiği maçlarda 6 galibiyet ve 1 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş'ın devre arasında kadroya kattığı Ernest Muçi, siyah-beyazlı formayla çıktığı 3. maçta ilk golünü İstanbulspor maçında attı.
Muçi, siyah-beyazlı takımı, İstanbulspor karşısında 2-0'lık üstünlüğe taşıyan gole imza attı.
Karşılaşma öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunan Gedson Fernandes ve Bakhtiyor Zaynutdinov, İstanbulspor maçında gördükleri sarı kartla bu sezon ligdeki 4. sarı kartlarına ulaştı ve cezalı duruma düştü.
Gedson Fernandes ve Zaynutdinov siyah-beyazlı takımının ligin 28. haftasında Galatasaray ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.