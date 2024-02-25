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        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da hücum oyuncusu Mahmoud Trezeguet, "Hedefimize bakacak olursak bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz, sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 19:29 Güncelleme: 25.02.2024 - 19:29
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        Trabzonspor-Adana Demirspor maçının ardından
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        Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0 yenen Trabzonspor'da hücum oyuncusu Mahmoud Trezeguet, "Hedefimize bakacak olursak bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz, sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz." dedi.

        Trezeguet, Papara Park'ta oynanan maçın ardından gazetecilere, Adana Demirspor karşısında aldıkları galibiyet için şükrettiğini söyledi.

        Takım olarak performanslarının çok iyi olduğunu belirten Trezeguet, böyle devam etmek istediklerini dile getirdi.

        Mısırlı hücum oyuncusu, Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu vurgulayarak, "Bütün oyuncular elinden gelenin en iyisini veriyor. Trabzonspor büyük bir kulüp ve herkesin bunu bilmesi gerekiyor. Bunun için oynuyoruz. Hedefimize bakacak olursak bütün maçlara kazanmak için çıkıyoruz, sezon sonuna kadar da böyle devam edeceğiz." diye konuştu.

        Trezeguet, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında 28 Şubat Çarşamba günü RAMS Başakşehir FK ile yapacakları maça değinerek, "Bütün herkesin mücadelesiyle inancıyla bu maça katılması gerekiyor. Daha sonra Alanya maçına odaklanacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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