Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!

Yaşanan bazı olaylar çok ilgi çekmez ve gazetelerde yayınlanmaz veya tek sütun haber olarak yayınlanır. Gazete sayfalarında boşluk varsa o haber küçük bir yerde alır. Oysa bu tür haberlerin bazıları araştırıldığında, manşete taşınabilecek inanılmaz detaylar içerdiği görülür. İşte bunlardan biri de 19 yıl önce yani 2005 yılında İstanbul’da işlenen bir cinayet vakasıydı.

SİLAH SESLERİ

Tarih yaprakları 22 Nisan’ı gösteriyordu. Akşamın ilerleyen saatlerinde Şişli Pangaltı’da silah sesleri yükseldi. Haber merkezine gelen ihbarlarda, Bozkurt Mahallesi’nde bulunan bir restoranın önünde bir kişinin vurulduğu bilgisi geldi. Haber merkezi hemen olay yerine ilçe ekiplerini gönderdi. Olay yerine giden ilçe ekipleri yaptığı incelemede ihbarın doğru olduğunu gördü. Bir kişi silahla vurulmuştu. Artık bu konu, Gayrettepe’nin cinayet masasının amansız dedektiflerini ilgilendirecek bir vakaydı. Haber merkezi de artık kimi anons edeceğini biliyordu; "Merkez 45 22..."

Emekli cinayet uzmanı Fuat Karabulut REKLAM CİNAYET MASASI HAREKETE GEÇTİ Haber merkezi 45 22 kodlu ekibi anons etti. Bu ekip o akşam “B Bölgesi”nde nöbetçi olan cinayet masasının önemli ekiplerinden biriydi. Ekip, cinayet uzmanları Fuat Karabulut, Murat Eriş ve Hikmet Yeşilmurat’tan oluşuyordu. 3 kişilik ekip, merkezin verdiği adrese doğru hızla hareket etti. Bu arada Asayiş Şube Müdürlüğü’nün telsiz sesleri İstanbul sokaklarının karanlığında yükseliyordu. GARSON SİLAHLA VURULMUŞTU O gün görevli olan cinayet uzmanlarından biri olan emekli polis memuru Fuat Karabulut, olay yerine vardıklarında bir kişinin silahla vurulduğunu gördüğünü anlattı. Karabulut şöyle konuştu: “Olay yeri bir restoranın önüydü. Ve hayatını kaybeden kişi de restoranda çalışan bir garsondu. Silahın nereden ateş edildiğini kimse bilmiyordu. Akla gelen ilk soru bir garsonu kim niye vursundu. Önce nereden ve nasıl ateş edildiğini yani yakın mesafe mi yoksa uzak mesafe mi olduğuna hep bakarız. Vurulan kişinin husumetli olduğu kimse var mı yok mu? Varsa kimlerdir? Tüm bunları mercek altına alırız.”

Cinayet uzmanı Murat Eriş halen Kocaeli Cinayet Büro Amirliği'nde görev yapıyor "KAVGAYI İZLERKEN KAZA KURŞUNUNA KURBAN GİTTİ" Öldürülen kişi 30 yaşındaki Cevat Mert’ti. Cinayet uzmanları çalışma yaparken, bu olay basına “Kavgayı izlerken kaza kurşununa gitti” diye başlıklı haberler yansıdı. Haberde “Şişli'de, sokak kavgasında sıkılan kurşun, olay yerinde bulunan başka bir kişinin ölümüne neden oldu” deniliyordu. Ve bu olay birçok gazetede yer almadı. Yer alan gazeteler de haberi çok küçük kullanmıştı. Olayın adı ilk olarak böyle konmuştu. Ancak cinayet masanın 3 kişilik uzman dedektifleri öyle düşünmüyordu.

Emekli cinayet uzmanı Hikmet Yeşilmurat REKLAM 3 AY ÖNCEDE AYNI YERDE CİNAYET İŞLENMİŞTİ Emekli cinayet uzmanı Fuat Karabulut, cinayeti araştırmaya başladıklarını belirterek şöyle devam etti: “Olayın gerçekleştiği yerde 3 ay önce de bir cinayet daha işlenmişti. 3 ay önceki cinayet içeride müşteriler arasında çıkan tartışma sonucuydu. Bu olayın onlarla bir bağlantısı olduğunu düşünmedik. Ama sonuçta her ihtimali didik didik etmek zorundaydık. Ölen kişiyi incelediğimizde kimseyle bir husumeti yoktu. Kimse tarafından tehdit edilmemiş ya da kendisi kimseyi tehdit etmemişti. Telefon kayıtlarında şüpheli bir durum yoktu. Gerçekten sokakta rastgele açılan bir ateş sonucu mu vurulmuştu? Olaya geniş pencereden bakmaya başladık.” “PATRON ORDA MI” TELEFONU Yapılan çalışmalarda, maktulün uzaktan açılan ateş sonucu vurulduğu belirlendi. Cinayet uzmanlarına göre bu pek kaza kurşununa benzer bir olay değildi. O civarda öyle ihbarda belirtilen silahlı çatışma da yaşanmamıştı. Karabulut, o gün iş yeri sahibinin ve tüm çalışanların ifadelerini aldıklarını söyledi. Bulabilecekleri küçük bir detayın cinayete uzanacak bir ipucu olabileceklerini düşünen Karabulut, o gün sıradan gibi görünen bir telefonun dikkatlerini çektiğini belirtti. Karabulut, o ince detayı ise şöyle anlattı: “Biz iş yeri sahibi ve çalışanlardan o gün restoranda şüphe çekecek herhangi bir müşteri bir ufak bir ayrıntı yaşanıp yaşanmadığını sorduk. Çalışanların müşterilerle ya da müşterilerind e kendi aralarında bir tartışmanın yaşanmadığını söylediler. Ancak şöyle bir telefon gelmiş. Gelen telefonda 'Patron orada mı' denilmiş ve telefon kapatılmış. Bu bize biraz garip geldi. Çünkü olay bu telefondan kısa bir süre sonra olmuş."