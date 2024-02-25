Günümüzde çoğunluğu bebek olmak üzere yılda 295 bin kişi boğmaca nedeniyle hayatını kaybediyor. Her yaştan insanda görülebilen boğmaca, bazı kişilerde ciddi komplikasyonlar göstererek, hastaların hastanede bakıma ihtiyaç duymasına yol açabiliyor. Ölümcül sonuçlar doğuran hastalık en çok bir yaşın altındaki bebekleri tehdit ediyor.

Boğmaca vakalarında koronavirüs salgınından sonra artış yaşandığını belirten Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Şirin Seçkin, "Boğmaca oldukça bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Haftalarca süren öksürük krizleriyle seyreder. Öksürük ortalama 6 hafta sürer; ancak çocukların yarısı 10 haftadan daha uzun süre öksürür. Aşı bulunmadan önce bebek ölümlerinde önemli bir nedendi. Koronavirüs sonrası aşı karşıtlığının artışı nedeniyle boğmaca vakalarında ciddi miktarda artış olmuştur. Boğmacadan ölümler aşılanmayla önlenebilir" dedi.

"BOĞMACAYA YAKALANAN HASTA HAFTALARCA BULAŞTIRICI OLABİLİR"

Dr. Şirin Seçkin, boğmaca hastalığının hava yoluyla damlacık enfeksiyonuyla bulaştığını aktararak, "Hastalanan kişi haftalarca bulaştırıcı olabiliyor. Hastalığın kuluçka dönemi 7-42 gündür. Bu dönemde hastada hiç bir bulgu yoktur. Aynı evin içinde bulaşma oranı yüzde 90'dır. Bebeklere genelde en sık anneden ve diğer kardeşlerden bulaşıyor" diye konuştu.

Hastalığın seyrine ilişkin de konuşan Dr. Seçkin, "Başlangıçta 1 hafta süren nezle, hapşırık, hafif ateş, gözlerde sulanma olur. Hasta en fazla bu dönemde bulaştırıcıdır. Sonraki hafta öksürük krizleri başlar. Bu dönemde öksürük krizi sonrası kusma ve ince bir ses çıkarma başlar. Öksürük nedeniyle hastanın gözlerinde kanama olabilir, bayılabilir. Öksürük 8 hafta sürebilir. Daha sonraki iyileşme döneminde öksürük krizlerinin şiddeti ve sıklığı azalarak kaybolur, bu süre ise en az 1-2 hafta sürer" dedi.