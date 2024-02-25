Mardin'de araziye istiflenmiş sulama boruları ateşe verildi; 5 milyon TL'lik zarar oluştu Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, bir araziye istiflenmiş sulama boruları kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateşe verildi. Yangında borular kullanılmaz hale gelirken, 5 milyon TL'den fazla zarar oluştuğu öğrenildi

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.02.2024 - 01:57 Güncelleme: 25.02.2024 - 01:57 facebook

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