Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana Mitingi'nde açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: "Adana bugün bir başka güzel. Adana'yı Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun lokomotif şehri olarak görüyoruz. Adana'nın yoldaşlığıyla iftihar duyuyoruz. Rakamı aldım şu anda Adana'da meydanda 75 bin kişi var. Adana'nın gerçek belediyeciliğe olan hasretini dindirmeye az kaldı. 31 Mart'ta Cumhur İttifakı'na verdiği destekle Adana yeni bir destan yazacak.

Adana kendi iradesini çantada keklik görenlere yol verir mi? İşte CHP başta olmak üzere muhalefetin halini görüyorsunuz. Parti içindeki iktidar kavgalarından başlarını kaldıracak fırsat bulamıyorlar. Bunların ülkenin herhangi bir derdiyle gerçekten dertlenmediklerini görüyoruz. Şehirlerimizin sıkıntılarını çözecek bir projelerini duydunuz mu? Uluslararası meselelerde ilkeli bir duruşlarını gördünüz mü?

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Şaibeli pazarlılarla seçim kazanma peşinde koşuyorlar. Seçimde umduklarını bulamayınca adaylarına yükleyip kendilerini temize çıkardılar. Başkanlarını partiden öyle bir attılar ki neredeyse kedi Şero'yu bile partiden içeri sokmayacaklar. Kazandık diyerek milletin aklı ile dalga geçiyorlardı. Mesele ülke yönetimine talip olmak değil kendi partilerinde kimin borusunun öteceği meselesi imiş. Ana muhalefetin tek derdi koltuk.

Cennet vatanımız aziz milletimiz için her alanda mücadele ediyoruz. Tüm engellemelere rağmen vatanımıza olan minnet borcumuzu şimdiye kadar laikiyle ödedik. Vesayet güçlerinden envai çeşit terör örgütlerine kadar hepsini dize getirdik.

Uluslararası arenada devletimizin çıkarlarını milletimizin onurunu kararlılıkla savunuyoruz. Türkiye küresel bir güç olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Libya'da biz varız, Karabağ'da biz varız. Dış politikada artan itibarımızın gerisinde güçlü bir savunma sanayii var. Dışa bağımlılığımız azaldıkça etkinliğimiz artmıştır. Şimdi uçak gemimizin bir üst segmentini yapacağız. Deniz Kuvvetleri'miz çalışmayı yürütüyor. "