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        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 18:05 Güncelleme: 25.02.2024 - 18:05
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        Futbol: Trendyol Süper Lig
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        Stat:PaparaPark

        Hakemler: Burak Şeker, Mustafa Sönmez, Murat Ergin Gözütok

        Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir, Umut Güneş, Bardhi (Dk. 90 Kerem Şen), Visca (Dk. 63 Pepe), Trezeguet (Dk. 83 Fountas), Enis Destan (Dk. 63 Onuachu)

        Adana Demirspor: Magomedaliev, Atal (Dk. 34 Michut), Gravillon, Semih Güler, Mohammadi, Yusuf Sarı (Dk. 75 Barasi), Muanza, Mendoza, Emre Akbaba (Dk. 61 Rodriguez), Yusuf Erdoğan (Dk. 75 Aymbetov), Balotelli (Dk. 61 Nani)

        Gol: Dk. 21 Trezeguet (Trabzonspor)

        Kırmızı Kart: Dk. 90+4 Rodriguez (Yukatel Adana Demirspor)

        Sarı kartlar: Dk. 44 Balotelli, Dk. 90 Mendoza, Dk. 90+5 Nani (Yukatel Adana Demirspor) Dk. 83 Berat Özdemir ve Eren Elmalı (Trabzonspor)

        TRABZON

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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