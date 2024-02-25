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        44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu

        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "Yeşil adımlar, temiz gelecek" sloganıyla düzenlenen 44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 12:22 Güncelleme: 25.02.2024 - 12:56
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        44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu
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        Trabzon'un düşman işgalinden kurtuluşunun 106'ncı yıl dönümü dolayısıyla "Yeşil adımlar, temiz gelecek" sloganıyla düzenlenen 44. Uluslararası Trabzon Yarı Maratonu koşuldu.

        Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Atletizm Federasyonu ile Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen maraton, Yeni Mahalle Devlet Sahil Yolu güzergahında 423 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

        Yarı maratonda erkeklerde Etiyopyalı atlet Fetene Alemu Regasa 1.03.54'lük derecesiyle birinci, Hüseyin Can 1.03.57 ile ikinci, Mahsum Değer de 1.04.01 ile üçüncü oldu.

        Kadınlarda da Dilek Öztürk 1.15.50'lik süresiyle birinciliği, Pınar Demir 1.19.03 ile ikinciliği, Remziye Erman da 1.22.24 ile üçüncülüğü elde etti.

        Organizasyon kapsamında düzenlenen ve 166 kişinin katıldığı 10 kilometrelik koşuda ise erkeklerde Taner Tunçtan, kadınlarda Ezgi Kaya birinci sırayı aldı.

        Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sporun her yerde herkes için olduğunu söyledi.

        Maratona katılımdan memnun olduklarını dile getiren Vali Yıldırım, "Önemli olan spora katılmaktır. Sporda illa maratonu koşmak gibi bir mecburiyetimiz yok ama spora gönül vermiş, bu şehre çok farklı yerlerden gelerek bu etkinliğe katılan arkadaşlarımızı hem tebrik ediyor hem başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu ise organizasyonun güzel bir tema adına düzenlendiğine işaret ederek, "Türkiye'nin farklı noktalarından, dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular var. Trabzonlu vatandaşlar ve çocuklar güzel bir katılım sağladı. Spor adına katılan herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Organizasyonda halk ve çocuk koşusu da gerçekleştirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Trabzon haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Trabzon Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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