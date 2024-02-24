Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik: Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor

Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son anlarında VAR incelemesi sonrası elle oynadığı gerekçesiyle penaltıya sebep olan Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik, karşılaşma sonrası hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

"YAZILANLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

Yunus Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra sosyal medya ve yazılı basında penaltı pozisyonu ile ilgili benim ağzımdan çıkmış gibi yazılan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.