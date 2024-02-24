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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kasımpaşa Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik: Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor - Kasımpaşa Haberleri

        Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik: Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor

        Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik, Fenerbahçe maçındaki penaltı pozisyonu için karşılaşmanın ardından kendisinin sarf ettiği iddia edilen sözlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.02.2024 - 22:51 Güncelleme: 24.02.2024 - 22:51
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        "Yazılanlar gerçeği yansıtmıyor"
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        Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının son anlarında VAR incelemesi sonrası elle oynadığı gerekçesiyle penaltıya sebep olan Kasımpaşalı Yunus Emre Gedik, karşılaşma sonrası hakkında çıkan iddiaları yalanladı.

        "YAZILANLAR GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

        Yunus Emre, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Maçtan sonra sosyal medya ve yazılı basında penaltı pozisyonu ile ilgili benim ağzımdan çıkmış gibi yazılan yazılar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadesini kullandı.

        Yunus Emre'nin karşılaşma sonrası penaltı pozisyonu için, "Elime değdi maalesef, çekemedim" dediği iddia edilmişti.

        HASAN HİLMİ ÖKSÜZ DE YALANLADI

        Öte yandan Kasımpaşa yöneticisi Hasan Hilmi Öksüz de sosyal medyada sarf ettiği iddia edilen sözlerle ilgili bir yalanlama yayımladı. Öksüz herhangi bir demecinin olmadığını dile getirdi.

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